С розыгрыша чемпионата Украины снялся именитый баскетбольный клуб

Баскетбольный клуб "БИПА-Одесса" направил в адрес Федерации баскетбола Украины официальное письмо, в котором проинформировал об отсутствии достаточного финансирования для обеспечения участия команды в Суперлиге Favbet сезона 2024-2025 гг. на должном уровне.

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В клубе надеются, что решение выйти из состава участников Суперлиги нового сезона не повлияет на возможность клуба как постоянного участника высшего Дивизиона страны заявить команду на следующий сезон Суперлиги.

При этом клуб просит предоставить право заявить команды клуба в состав участников Высшей и Первой лиги сезона 2024-2025 гг.

В прошлом сезоне БИПА заняла девятое место в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet, не выйдя в плей-офф, а в сезоне 2022/23 одесская команда была бронзовым призером Суперлиги.

Таким образом, по состоянию на 19 сентября известно, что в розыгрыше Суперлиги Favbet нового сезона сыграют восемь коллективов: "Днепр" (Днепр), "Ривне" (Ривне), "Киев-Баскет" (Киев), "Черкаськи Мавпы" (Черкассы), "Запорожье" (Запорожье), "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск), "Старый Луцк-Университет" (Луцк), "Кривбасс" (Кривой Рог).

Напомним, по итогу прошлого сезона чемпионом Украины и обладателем национального Кубка стал БК "Днепр".

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