'Ривне' одержало уверенную победу в Суперлиге Favbet

Дебютант Суперлиги Favbet БК "Ривне" одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата, разгромив во Львове бронзового призера в прошлом сезоне одесскую БИПУ со счетом 86:52.

Все вопросы в этом матче были решены еще до большого перерыва, который жители выиграли со счетом 51:13. Команда Михаила Переверзия была сильнее соперника по всем игровым параметрам и не имела никаких проблем после большого перерыва. Ривняне имели значительно лучшие бросочные показатели, преимущество в трехсекундном и эффективнее действовали в быстром баскетболе.

45 очков у "Ривного" набрали игроки скамейки запасных. Более того, "Ривному" удалось поиграть широкой ротацией, что является положительным фактором для команды на фоне насыщенного игрового графика – трех матчей за три дня.

Видео дня

Лучшим игроком матча стал Алексей Соловьев, который традиционно выйдя из ряда запасных, набрал 19 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи (РЭ 24). Также стоит отметить дабл-дабл Элайджи Джойнера, у которого 11 очков и 11 передач (РЭ 18).

В следующей игре, в субботу 21 октября, "Ровно" будет противостоять действующему чемпиону Украины "Будивельнику", а БИПА в этот же день сыграет против "Прикарпатья-Говерлы".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС "Галичина"

"Ривне" – БИПА – 86:52 (15:7, 36:6, 19:24, 16:15)

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