Результативная игра Михайлюка помогла его команде победить в матче НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк показал результативную игру, которая помогла его команде победить "Миннесоту Тимбервулвз" в матче НБА со счетом 112:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" начал поединок на скамейке запасных и провел на паркете 15 минут. За это время он набрал 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата и получил 1 персональное замечание. Пока наш соотечественник находился на площадке, его клуб забросил на 12 очков больше, чем соперники. В начале второй четверти украинец исполнил зрелищный слэм-данк.

Эта победа стала для "Оклахомы" 19-й в 43 матчах сезона. Теперь "Тандер" занимает 11-е место в Западной конференции и ведет борьбу за плей-офф по итогам "регулярки".

"Миннесота" – "Оклахома" 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

"Миннесота": Таунс (33 + 10 подборов), Эдвардс (16), Рубио (11 + 11 передач), Лэйман (6), Вандербилт (0) – старт; Эрнангомес (5), Макдэниэлс (2), Окоги (7 + 4 перехватов), Калвер (0), Рид (9), Науэлл (14)

"Оклахома": Шэй (31), Покушевски (13 + 10 подборов), Роби (9), Маледон (9), Браун (4 + 17 подборов) – старт; Уильямс (12), Джексон (9), Михайлюк (10), Джером (15).

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче за свою новую команду Михайлюк показал яркий и результативный баскетбол.