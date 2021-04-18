Реванш "Киев-Баскета": анонс Суперлиги Париматч 18 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 18 апреля, состоятся пять поединков в Суперлиге Париматч.

Харьковские Соколы – Киев-Баскет

Харьков. ФСК Локомотив

Начало – 13:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Главная интрига матча в Харькове – возможен реванш киевлян за чувствительное поражение в предыдущем матче. Всего два дня назад Соколы нанесли дома Киев-Баскет чувствительной поражение.

В случае второй победы харьковчане могут сравнять счет в сезонной серии с киевлянами.

Запорожье – Прометей

Запорожье. ДС Юность

Начало – 14:00

Трансляция – XSport, YouTube ФБУ

Запорожцы и баскетболисты Каменского удачно проводят текущий игровой неделю. Прометей под руководством нового тренера победил дома Николаев и Черкаськи Мавпы. Запорожье также дома в другой последовательности переиграли тех же соперников.

Теперь двум командам предстоит встретиться в запорожском ДС Юность и нанести кому-то первое поражение за неделю.

В сезонной серии впереди Прометей – 2: 1.

Одесса – Днепр

Одесса, СК Динамо

Начало – 16:00

Трансляция – YouTube ФБУ

В Одессе будет своеобразный матч реабилитаций. Хозяева не побеждают уже четыре поединка подряд. Дома команда Олега Юшкина раз побеждала в конце марта.

Днепряне в последнем матче потерпели чувствительной домашнего поражения от Тернополя. Поэтому обоим соперникам для уверенности необходима победа.

В сезонной серии впереди Днепр – 2: 1.

Черкаськи Мавпы – Будивельник

Черкассы, ДС Будивельник

Начало – 16:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Еще одно ожидание реванша, хотя от местных болельщиков, будет в Черкассах. Недавно Мавпы уступили киевлянам в финале Кубка Украины. Затем проигравшие утверждали, что имеют потенциал для победы над соперником. Поэтому в домашнем поединке Суперлиги имеют хорошую возможность, чтобы доказать это.

Будивельник в текущем сезоне уже трижды побеждал жителей города.

Николаев – Химик

Николаев, СК Надежда

Начало – 17:00

Трансляция – YouTube ФБУ

У соперников этого матча пока разные турнирные задачи. Химик направляется в плей-офф, а главная мотивация для Николаева – престиж.

Последнее поражение в Запорожье была для николаевцев особенно едкой.

Впрочем реабилитироваться в матче с Химиком будет трудновато. Южненцы выиграли три предыдущих поединка сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" проиграл "Тернополю" в центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Подопечные Дениса Журавлева на родной площадке потерпели поражение – 79:87.