Реванш "Киев-Баскета": анонс Суперлиги Париматч 18 апреля
В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 18 апреля, состоятся пять поединков в Суперлиге Париматч.
Харьковские Соколы – Киев-Баскет
Харьков. ФСК Локомотив
Начало – 13:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Главная интрига матча в Харькове – возможен реванш киевлян за чувствительное поражение в предыдущем матче. Всего два дня назад Соколы нанесли дома Киев-Баскет чувствительной поражение.
В случае второй победы харьковчане могут сравнять счет в сезонной серии с киевлянами.
Запорожье – Прометей
Запорожье. ДС Юность
Начало – 14:00
Трансляция – XSport, YouTube ФБУ
Запорожцы и баскетболисты Каменского удачно проводят текущий игровой неделю. Прометей под руководством нового тренера победил дома Николаев и Черкаськи Мавпы. Запорожье также дома в другой последовательности переиграли тех же соперников.
Теперь двум командам предстоит встретиться в запорожском ДС Юность и нанести кому-то первое поражение за неделю.
В сезонной серии впереди Прометей – 2: 1.
Одесса – Днепр
Одесса, СК Динамо
Начало – 16:00
Трансляция – YouTube ФБУ
В Одессе будет своеобразный матч реабилитаций. Хозяева не побеждают уже четыре поединка подряд. Дома команда Олега Юшкина раз побеждала в конце марта.
Днепряне в последнем матче потерпели чувствительной домашнего поражения от Тернополя. Поэтому обоим соперникам для уверенности необходима победа.
В сезонной серии впереди Днепр – 2: 1.
Черкаськи Мавпы – Будивельник
Черкассы, ДС Будивельник
Начало – 16:00
Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ
Еще одно ожидание реванша, хотя от местных болельщиков, будет в Черкассах. Недавно Мавпы уступили киевлянам в финале Кубка Украины. Затем проигравшие утверждали, что имеют потенциал для победы над соперником. Поэтому в домашнем поединке Суперлиги имеют хорошую возможность, чтобы доказать это.
Будивельник в текущем сезоне уже трижды побеждал жителей города.
Николаев – Химик
Николаев, СК Надежда
Начало – 17:00
Трансляция – YouTube ФБУ
У соперников этого матча пока разные турнирные задачи. Химик направляется в плей-офф, а главная мотивация для Николаева – престиж.
Последнее поражение в Запорожье была для николаевцев особенно едкой.
Впрочем реабилитироваться в матче с Химиком будет трудновато. Южненцы выиграли три предыдущих поединка сезона.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" проиграл "Тернополю" в центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Подопечные Дениса Журавлева на родной площадке потерпели поражение – 79:87.