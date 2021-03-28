Пьяный водитель в ДТП убил невестку и трех племянников знаменитого баскетболиста

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" Дэньюэл Хауз потерял четырех членов семьи, трагически погибших в автокатастрофе.

Как сообщает opencourt-basketball.com, жертвами трагедии стали племянники Хауса и жена его брата.

14 марта Порша Бранч, ее 7-месячный сын Дрейк Хаус, ее 2-летний Мессайя Хаус и 5-летний Кинг Хаус были убиты пьяным водителем. По данным шерифа округа Харрис, незадолго до аварии полицейский остановил этого водителя за превышение скорости. По мнению правоохранителя, водитель не выглядел пьяным, поэтому его отпустили, чтобы через несколько минут он спровоцировал смертельное ДТП.

По словам следователей, черный ящик, извлеченный из автомобиля, показал, что за две секунды до того, как врезаться в машину Бранчи, транспортное средство нарушителя ехал со скоростью 185 км в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.