Несколько дней назад Трамп обозначил новую красную линию: война в Иране возобновится, только если погибнут американские военные. Иран сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом. Оба пилота выжили и были спасены с помощью беспилотного морского дрона.

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Больше всего облегчение от их спасения почувствовали, пожалуй, в Тегеране.

США нанесли "пропорциональные удары" по иранским целям. Иран ответил ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании и базе Аль-Джахра в Кувейте, а также дронами по Пятому флоту в Бахрейне. Вашингтон заявил, что это не мешает переговорам. "Мы в финальной стадии сделки", — снова говорит Трамп.

Иран сбил американский военный вертолёт. Атаковал американские базы в двух странах. Ударил по Пятому флоту. И после всего этого — США стремятся вернуться за стол переговоров.

Можно назвать это невероятной выдержкой и стратегическим терпением. Можно — нежеланием смотреть в лицо реальности. Реальность же такова: Иран давно понял, что красные линии Трампа написаны исчезающими чернилами. Значит, можно продолжать.