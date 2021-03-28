П'яний водій у ДТП убив невістку і трьох племінників знаменитого баскетболіста

Нападник клубу Національної баскетбольної асоціації "Х'юстон Рокетс" Деньюел Хауз втратив чотирьох членів сім'ї, трагічно загиблих в автокатастрофі.

Як повідомляє opencourt-basketball.com, жертвами трагедії стали племінники Хауса і дружина його брата.

14 березня Порша Бранч, її 7-місячний син Дрейк Хаус, її 2-річний Месая Хаус і 5-річний Кінг Хаус були вбиті п'яним водієм. За даними шерифа округу Харріс, незадовго до аварії поліцейський зупинив цього водія за перевищення швидкості. На думку правоохоронця, водій не виглядав п'яним, тому його відпустили, щоб через кілька хвилин він спровокував смертельну ДТП.

За словами слідчих, чорний ящик, витягнутий з автомобіля, показав, що за дві секунди до того, як врізатися в машину Бранчі, транспортний засіб порушника їхав зі швидкістю 185 км на годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.