"Прометей" против "Мавп", "Днепр" против "Тернополя": анонс матчей Суперлиги Париматч 16 апреля

В пятницу, 16 апреля, в Суперлиге Париматч состоится четыре поединка, а самыми интригующими противостояниями станут встречи "Прометей" – "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" – "Тернополь".

"Запорожье" – "Николаев"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube

"Запорожье" ведет борьбу за пятое место в таблице чемпионата Украины по баскетболу и опережает набравший отличную форму "Будивельник" на одну победу. Матч против главного аутсайдера сезона является хорошим шансом для подопечных Валерия Плеханова не подпустить к себе столичный клуб.

"Николаев" проиграл все три поединка против хозяев и считается явным андердогом и в анонсируемом противостоянии.

"Прометей" – Черкаськи Мавпы"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

Третья команда чемпионата примет на своей площадке восьмую. Клуб из Каменского выиграл два из трех предыдущих матчей у "Мавп", но последняя встреча в Черкассах завершилась победой подопечных Максима Михельсона.

Новый тренер "Прометея" Ронен Гинзбург, скорее всего, не сможет рассчитывать на своего капитана Дениса Лукашова, но в ростере команды есть талантливые баскетболисты, способные нивелировать потерю одного из лидеров.

"Днепр" – "Тернополь"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube

Центральным поединком дня является противостояние двух клубов из первой четверки. "Днепр" попытается одержать четвертую победу над "Тернополем" в сезоне и выиграть восьмой матч в Суперлиге подряд.

Действующие чемпионы Украины начали игровую неделю с важного триумфа над лидирующим в таблице "Киев-Баскетом".

"Тернополь" до конца чемпионата не сможет рассчитывать на своего американского легионера Эдриана Боуви, что, безусловно, является большой потерей для Дмитрия Забирченко.

"Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет"

Харьков, СК "Локомотив"

Начало матча – 20:00

Трансляция – Obozrevatel

Как уже упоминалось, столичный клуб потерпел поражение в принципиальном матче против "Днепра", поэтому будет полон решимости реабилитироваться и вернуться на победный путь в поединке с одним из аутсайдеров сезона.

В двух предыдущих встречах с "Соколами" "Киев-Баскет" уверенно побеждал, набирая 116 и 134 очка, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля "Будивельник" не оставил шансов "Одессе" в единственном матче Суперлиги.