"Прометей" проти "Мавп", "Дніпро" проти "Тернополя": анонс матчів Суперліги Паріматч 16 квітня

У п'ятницю, 16 квітня, в Суперлізі Паріматч відбудеться чотири поєдинки, а найбільш інтригуючими протистояннями стануть зустрічі "Прометей" – "Черкаські Мавпи" і "Дніпро" – "Тернопіль".

"Запоріжжя" – "Миколаїв"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – YouTube

"Запоріжжя" веде боротьбу за п'яте місце в таблиці чемпіонату України з баскетболу та випереджає "Будівельник", який набрав відмінну форму, на одну перемогу. Матч проти головного аутсайдера сезону є хорошим шансом для підопічних Валерія Плеханова не підпустити до себе столичний клуб.

"Миколаїв" програв усі три поєдинки проти господарів і вважається явним андердогом і в анонсованому протистоянні.

"Прометей" – Черкаські Мавпи "

Кам'янське, СК "Прометей"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – Obozrevatel

Третя команда чемпіонату прийме на своєму майданчику восьму. Клуб із Кам'янського виграв два з трьох попередніх матчів у "Мавп", але остання зустріч у Черкасах завершилася перемогою підопічних Максима Міхельсона.

Новий тренер "Прометея" Ронен Гінзбург, швидше за все, не зможе розраховувати на свого капітана Дениса Лукашова, але в ростері команди є талановиті баскетболісти, здатні нівелювати втрату одного з лідерів.

"Дніпро" – "Тернопіль"

Дніпро, СК "Шинник"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – YouTube

Центральним поєдинком дня є протистояння двох клубів з першої четвірки. "Дніпро" спробує здобути четверту перемогу над "Тернополем" в сезоні і виграти восьмий матч у Суперлізі поспіль.

Чинні чемпіони України розпочали ігровий тиждень з важливого тріумфу над "Київ-Баскетом", який лідирує в таблиці.

"Тернопіль" до кінця чемпіонату не зможе розраховувати на свого американського легіонера Едріана Боуві, що, безумовно, є великою втратою для Дмитра Забірченка.

"Харківські Соколи" – "Київ-Баскет"

Харків, СК "Локомотив"

Початок матчу – 20:00

Трансляція – Obozrevatel

Як уже згадувалося, столичний клуб зазнав поразки в принциповому матчі проти "Дніпра", тому буде сповнений рішучості реабілітуватися та повернутися на переможний шлях у поєдинку з одним із аутсайдерів сезону.

У двох попередніх зустрічах з "Соколами" "Київ-Баскет" впевнено перемагав, набираючи 116 і 134 очки, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня "Будівельник" не залишив шансів "Одесі" в єдиному матчі Суперліги.