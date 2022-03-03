Предлагали работу в России, попросил и автомат. Проеду мимо Кремля: тренер сборной Украины Багатскис ответил РФ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал, что уже после вторжения России в нашу страну ему предлагали работу в РФ. Латвийский специалист был просто поражен таким поворотом событий.

В подкасте для телевидения Латвии Багатскис подчеркнул, что в плане возможного работы Россия для него закрыта. По крайне мере до тех пор, пока в стране остается нынешний диктаторский режим.

"Три дня назад мне предлагали работу в России. Честно говоря, я прозрел. Как можно вообще предлагать такое в подобной ситуации?! Я сказал своему агенту: если предлагают, пусть тогда и автомат дадут. Проеду мимо Кремля", – заметил Багатскис в эфире подкаста Sporta Studija.

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В свое время латвиец работал в РФ в красноярском "Енисее" и "Нижнем Новгороде", но завершил сотрудничество с российскими клубами в 2016 году.

Также главный тренер сборной Украины и его жена Илзе организовали перевозку и проживание в Латвии команд украинских детей-беженцев, занимающихся баскетболом.

По словам Багатскиса, около 200 детей будут находиться в городах Валка и Валмиера, где их ждут баскетбольные лагеря. Вместе с юными спортсменами в Латвию поехали некоторые родители.

В проекте также будет задействован главный тренер "Черкаськых Мавп" и один из наставник сборной Украины Максим Михельсон, который остался в Латвии после отборочного матча чемпионата мира-2023 против Испании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Испании в отборе на чемпионат мира по баскетболу-2023 – 88:74. Но болельщики устроили ей овации.

А ФИБА-Европа отказалась давать России Евробаскет и забанила все ее сборные в наказание за войну в Украине.