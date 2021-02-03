Португалия – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2021, трансляция на XSPORT

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 4-6 февраля проведет решающие матчи отбора на чемпионат Европы-2021.

В так называемом пузыре в португальском Порту "желто-синие" сыграют с командами Португалии и Финляндии. Первыми соперницами украинок в четверг, 4 февраля, станут хозяйки "бабла".

OBOZREVATEL проведет онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Португалия. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, возможность следить за противостоянием предоставит официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

СОСТАВЫ КОМАНД

Португалия: Ана Каролина Родригеш, Катарина Матеус, Эмилия Феррейра, Жоана Алвеш, Жоана Соэйро, Жозефина Филипе, Лаура Феррейра, Лавиния да Силва, Марси Гонсалвеш, Мария Жоао Коррейя, Мария Костуркова, Ракель Лайнейру, София Силва, Сусана Карвалейра.

Украина: Вита Горобец, Вероника Любінец, Ульяна Дацько, Елизавета Митина, Ольга Сивакова, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле, Людмила Науменко, Алина Ягупова, Ольга Яцковец, Виктория Шматова, Ольга Дубровина, Оксана Молова.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Португалия и Финляндия – это команды, с которыми нельзя расслабляться. То, что мы выиграли у них в предыдущих матчах, не означает, что мы фавориты в последующих. Мы не можем подходить к ним без давления и ответственности. Ответственность очень серьезная и каждую минуту игры, каждую секунду мы должны отработать на наивысшем уровне.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Победителем квартета досрочно стала команда Бельгии. Украинским девушкам для выхода на Евробаскет необходимо войти в число пяти лучших команд, которые займут вторые места в своих группах.

"Желто-синим" нужно выигрывать обе оставшихся встречи, причем делать это с максимальной разницей, ведь на данный момент она у сборной Украины составляет "-9".

ИТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2013. Квалификация

Украина – Португалия – 92:38 (22:10, 24:6, 26:12, 20:10)

Португалия – Украина – 42:55 (10:15, 9:10, 14:13, 9:17)

Евробаскет-2021. Квалификация

Украина – Португалия – 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Алина Ягупова перешла в стамбульский "Фенербахче".