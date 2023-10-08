'Политехника-Галичина' победила 'Киев-Баскет' и добыла первую победу в сезоне Суперлиги Favbet

В воскресенье, 8 октября, тремя матчами в Ивано-Франковске, завершается очередной игровой день регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Львовская "Политехника-Галичина" победила "Киев-Баскет" (86:77). В 14:00 свой матч начали "Ривне-ОШВСМ" и "Черкаськи Мавпы-Днепр", а в 17:00 будут играть "Прикарпатье-Говерла" и "Старый Луцк-Университет".

Политехника-Галичина победила Киев-Баскет

Команды провели равную первую половину и равную третью четверть и входили в заключительную десятиминутку при равном счете. Именно четвертая четверть в этом матче стала решающей: Политехника-Галичина выиграла ее 23:14 и выиграла матч со счетом 86:77.

Новый рекорд сезона в составе львовян установил Джакор Нельсон, набравший 32 очка. Команда Ярослава Зубрицкого забила 11 из 24 трехочковых (45%) и в целом имела лучшие бросовые показатели. Удачно с лавки у львовян вышли Максим Сафонов, набравший 17 очков, и Ярослав Карпюк.

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У Киев-Баскета, забив 6 трехочковых, 25 баллов набрал Максим Ожегов, а Вадим Заплотинский стал самым эффективным игроком матча, продемонстрировав 35 баллов рейтинга эффективности.

Обе команды завершили бабл в Ивано-Франковске с одной победой в трех матчах. Киев-Баскет в следующей игре на домашнем паркете 17 октября сыграет против Днепра, а Политехника-Галичина, которая тоже будет играть дома во Львове, 20 октября будет противостоять чемпиону Украины Строителю.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Политехника-Галичина - Киев-Баскет 86:77 (22:19, 22:23, 19:21, 23:14)

Политехника-Галичина: Нельсон 32+3 перехвата, Дэвис 12+8 подборов - 4 потери, Ходов 11+7 подборов + 5 передач, Качанов 2+4 подбора + 3 передачи + 2 перехвата, Крамар 0 - старт, Сафонов 17 + 3 передачи , Карпюк 12+7 подборов, Станишевский 0, Бачурин 0, Бартоломеев 0

Киев-Баскет: Ожегов 25+5 подборов, Заплотинский 23+13 подборов + 2 блок-шота, Кингсби 14+6 передач, Хаймон 5, Байнум 4+4 передачи - 4 потери - старт, Юрченко 4, Иванов 1, Стародуб 1, Фреш-Стаханов 0