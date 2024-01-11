'Политехника-Галичина' обыграла в овертайме БИПУ в Суперлиге Favbet

"Политехника-Галичина" праздновала победу в последнем матче домашнего баббла Суперлиги Favbet, одержав в равном матче БИПУ со счетом 82:78.

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Игра показалась достаточно конкурентной без явного преимущества одной из команд. За весь матч команды выдали по одному мини-рывку – львовяне в первой четверти повели +6, а БИПА во второй четверти выигрывала +8. Во второй половине матча ни одна команда не вела больше 3 очков, хотя при этом больше времени впереди были все же баскетболисты "Политехники-Галичины".

У каждой из команд были свои козыри и свои недостатки в игре – БИПА существенно превосходила соперника на подборах (59 против 44) и соответственно больше набрала очков по краске и второму шансу, но одесситы попали лишь три из 22 трехочковых за матч. Игроки "Политехники-Галичины" совершили 11 перехватов против пяти в БИПИ (за первую половину львовяне выиграли этот параметр 8:0), но хозяева после потерь соперника набрали 10 очков, а БИПА – 18. В то же время "Политехника-Галичина" показала лучшую реализацию в целом и трехочковых в частности (7 из 22).

Фактически ключевым стал трехочковый Дмитрий Ходов, который пропускал вчерашний матч, а сегодня набрал 20 очков, в том числе реализовав 4 дальних. Именно его трехочковый за 14 секунд до конца перевел игру в овертайм.

Львовская команда второй день подряд сыграла овертайм, но если против "Говерлы" за 5 минут набрали только 1 очко, то сегодня 13 баллов, заработав преимущество в начале и удержав его. "Политехника-Галичина" завершила домашний баббл победой, ставшей первой в этом году и восьмой в чемпионате, что позволяет уверенно находиться в зоне плей-офф.

Самыми результативными в матче стали Джакор Нельсон с 24 очками, Ходов с 20 очками у львовян и Маркус Льюис с 20 очками и 14 подборов (19 очков и 11 подборов у него в первой половине). Также дабл-дабл оформил Александр Рябчук.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ДС "Галичина"

БИПА (Одесса) – "Политехеника-Галичина" – 78:82 (14:16, 24:21, 15:18, 16:14, 9:13)

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