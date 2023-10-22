Победы 'Будивельника' и БК 'Ривне'. Результаты Суперлиги Favbet 22 октября

В воскресенье, 22 октября, тремя матчами во львовском бабле в ДС "Галичина" продолжится сезон регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Открыл программу игрового дня матч "Прикарпатье-Говерла" - "Будивельник" Киев, который завершился победой столичной команды 85:62. В центральной встрече между новичком Суперлиги БК "Ривне" и "Запорожьем" был зафиксирован счет 80:56. В заключительном матче дня отношения выяснят "Политехника-Галичина" и БИПА.

Чемпионы Украины лидировали в счете в течение всего матча и были сильнее соперника на обеих половинах площадки. Киевляне продемонстрировали высокие бросовые показатели, в том числе забросив 13 трехочковых с 52% реализации.

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Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Будивельника Павел Буренко, набравший 21 очков (0/2 двухочковых, 6/6 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 3 передачи и 2 подбора (РЭ 22).

Столичный клуб не дал шансов команде из Ивано-Франковска и одержал третью победу через три дня, пройдя тур во Львове без поражений. Прикарпатье-Говерла выиграло один матч из трех.

Киевляне следующую игру проведут 31 октября в Луцке против местного клуба, а Говерла 2 ноября в Днепре сыграет против Кривбасса.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Прикарпатье-Говерла — Будивельник 62:85 (11:26, 13:24, 18:19, 20:16)

Прикарпатье-Говерла : Горобченко 4+4 передачи, Дроздов 2, Чугунов 2, Жулавский 2, Аврахов 0 — старт, Лесик 15, Старцев 14, Кабацюра 12+5 подборов + 3 передачи, Лонюк 5, Музыченко 3, М. Тимофей А. Тимофейчук 0

Будивельник: Буренко 21+3 передачи, Луценко 12, Зайцев 9+4 подбора, Сандул 7, Конев 6+6 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота — старт, Никитин 11+4 подбора, Лукинский 8, Кошеватский 8+4 передачи – 3 потери, Кабанов 3, Рахметов 0

В предпоследнем матче львовского бабла на площадку Дворца Спорта Галичина вышли Ровно-ОШВСМ и Запорожье. Клуб из Запорожья, как и Будивельник, мог добиться максимального результата в трех матчах бабла. Однако Ровно-ОШВСМ выглядел сегодня гораздо сильнее и заслуженно победил со счетом 80:57.

В дебюте поединка Ровно лучше выглядело за счет удачной реализации атак из-за периметра – 3 успешные попытки из 6 в первые 6 минут. При этом сразу 9 очков в этот игровой отрезок набрал Александр Шепелев. Ровенчане в стартовой четверти также гораздо лучше двигали мяч и допустили меньше потерь, чем соперник. В итоге – уверенная победа Ровного в первой десятиминутке – 20:13.

В течение всей второй четверти ровенцы удерживали соперника на этой дистанции. Подопечные Михаила Переверзия значительно превосходили своего соперника в результативности игроков скамейки запасных ( 19 очков против 2 в первой половине игры) и на большой перерыв ушли в качестве фаворита противостояния – 38:30.

В третьей четверти клуб из Ровно сумел еще больше усилить свою игру и перед последним перерывом практически снял все вопросы о победителе противостояния, а в заключительном десятиминутном отрезке довел игру до логического завершения.

У победителей дабл-дабл оформил Александр Шепелев – 20 очков + 10 подборов. 13 очков – в активе Дмитрия Тимощука.

Капитан Запорожья Александр Сизов стал самым результативным игроком в своей команде – 13 очков. 12 очков набрал Дмитрий Липовцев.

По итогам львовского бабла Ровно-ОШВСМ имеет 4 победы в 6 матчах. В Запорожье на одну победу меньше, однако команда провела пять поединков.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Ровно-ОШВСМ - Запорожье 80:56 (20:13, 18:17, 23:13, 19:14 )

Ровно-ОШВСМ: Шепелев 20+10 подборов, Соловьев 11, Смит 4+5 подборов, Чиж 3, Джойнер 2 – старт, Тимощук 13+6 передач, Водолазский 8, Герасимчук 8, Шанюк 6+5 передач, Моча , Виктор Лемишко 0.

Запорожье: Сизов 13 - 4 потери, Морозов 10 + 3 перехвата - 4 потери, Хохоник 10 + 7 подборов + 4 передачи, Быков 6, Буц 3 + 11 подборов - старт; Липовцев 12, Величко 3+3 передачи, Покоенко 0+3 перехвата, Тельчаров 0, Дмитренко 0, Климанов 0.