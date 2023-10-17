Победа 'Днепра' в Киеве. Результаты Суперлиги Favbet 17 октября

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 17 октября, состоялись два поединка Суперлиги Favbet. В столичном бабле "Днепр" победил местный "Киев-Баскет" 91:73, а "Черкаськи Мавпы" одолели "Кривбасс" – 71:51.

Ключевой стала вторая четверть матча, в которой Днепр с +6 довел свое преимущество до 18 очков. В первую очередь это удалось сделать за счет быстрого перемещения мяча, в результате чего игроки получали возможность свободных бросков. В итоге 10 точных трехочковых за первую половину, из которых у Тарасенко 4/4, 7 результативных передач у Горобченко, 6 – у Закурдаева.

После большого перерыва игра выровнялась, обе четверти второй половины матча завершились с равным счетом, хотя в последней десятиминутке Киев-Баскета удался рывок и они сократили свое отставание с 20 до 10 очков, но Днепр быстро вернул себе комфортное преимущество и довел игру до победы.

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У победителей отметим Александра Тарасенко, набравшего 25 очков (4/5 трехочковых, 9/11 по игре), а также Михаила Горобченко, который оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач.

У Киев-Баскет Даня Кингсби набрал 34 очка, обновив рекорд результативности сезона Суперлиги Favbet.

Киев-Баскет свой следующий матч домашнего баблу проведет 19 октября против Кривбасса, а Днепр уже завтра сыграет против Черкаських Мавп.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Днепр 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)

Черкасские Обезьяны и Кривбасс открывали вторую игровую неделю регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. В первой игре киевского баблу в ПС Венето-Спорт черкасские баскетболисты одержали уверенную победу со счетом 71:51.

Обезьяны не проиграли ни одной четверти в этом матче, окончательно закрыв все вопросы в заключительной десятиминутке, которую выиграли +10. Команда Артема Слипенчука имела солидное преимущество на подборах и в трехсекундном, гарантированное черкасцам центровым Сергеем Скирой.

Именно бигмен Мавп стал лучшим игроком матча, собрав мощный дабл-дабл - 25 очков + 18 подборов (8 в нападении) и сделав 4 блок-шота. Рейтинг эффективности Сергея составил рекордные для этого сезона 36 баллов, также новым рекордом сезона стали 18 подборов, а 4 блок-шота — повторение наилучшего показателя регулярки, ранее установленного Антоном Мусиенко из Старого Луцка.

Обезьяны одержали третью победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбассе потерпел четвертое поражение и по возвращении в элитный дивизион чемпионата Украины еще не побеждал. Обезьяны в своем следующем матче сыграют 18 октября против Днепра, а Кривбассе в этот же день будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спорт

Черкасские Обезьяны - Кривбасс 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)

Черкасские Обезьяны: Кожа 25 + 18 подборов + 4 блок-шота - 4 потери, Митирич 15 + 4 подбора - 3 потери, Далкорт 9 + 5 подборов, Кузнецов 4, Новиков 2 + 12 подборов + 3 передачи - старт, Кальниченко 7, Фостер -Бойд 4+3 передачи, Назаренко 3, Упырь 2, Руслов 0

Кривбасс : Тищенко 9 + 7 подборов + 3 перехвата - 4 потери, Бречка 3 + 3 передачи, Бондаренко 2, Сергей 2, Кундик 2 - старт, Мартынов 12, Челован 10 + 6 подборов, Бибиков 4, Мельник 4 + 9 подборов, 3, Железняк 0