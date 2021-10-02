Определился последний соперник "Киев-Баскета" в Кубке Европы ФИБА

После завершения квалификации Кубка Европы ФИБА сформировалась группа Киев-Баскета, который будет единственным представителем Украины в этом турнире в этом сезоне крупнейшего европейского баскетбольного турнира.

Последней командой, которая попала в квартет к Киев-Баскету, должен был стать один из двух лаки-лузеров (команда, проигравшая в финале квалификации). Им стал польский Трефл Сопот, который в финале отбора проиграл греческому Ираклису 72:74. Напомним, в полуфинале квалификации Трефл Сопот обыграл Днепр.

Также в группе В кроме Киев-Баскета и Трефл Сопота сыграют болгарский Рилска и Хапоэль Эйлат из Израиля.

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Матче регулярного чемпионата стартуют 13 октября - Киев-Баскет начнет турнир домашним матчем против Трефл Сопот. Во второй раунд выйдут по две лучшие команды из группы.