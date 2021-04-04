Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

Столичный "Будивельник" обыграл "Черкаськи Мавпы" и завоевал Кубок Украины по баскетболу сезона-2020/21.

Поединок на паркете киевского Дворца спорта "Венето" завершился со счетом 70:93.

Поединок начался в быстром темпе, где обе команды демонстрировали самоотверженную борьбу на обеих концах площадки. Ближе к середине четверти все четче стало проявляться преимущество киевской команды. Уверенная работа под кольцом Девенпорта и точная "стрельба" с дистанции позволили закончить первую 10-минутку со счетом 20:23.

Во второй четверти "Будивельник" полностью доминировал на паркете. "Мавпы" ничего не могли сделать под кольцом, раз за разом пропуская киевских центровых. В атаке номинальные хозяева сбились на неподготовленные "дальние". Это все привело к тому, что после первой половины счет был 34:48.

В третьей четверти ситуация не поменялась. Подопечные Максима Михельсона никак не могли наладить защиту, легко пропуская дальние и средние броски киевлян. Баскетболисты из Киева владели тотальным превосходством и легко довели встречу до победы.

Черкасские Обезьяны - Строитель ФБУ

Во второй половине "Будивельник" даже не дал сопернику шанса сделать Мавпам намек на интригу в конце игры. Киевляне увеличили преимущество до 20+ и не отпускали ее до финальной сирены. Игроки из столицы реализовали 10 из 19 трехочковых, продолжали доминировать в трехсекундной, тотально выиграв подбор, и уверенно довели матч до победы.

Отдельно стоит отметить Стивена Буртта, набравший в финале 33 очка и сделал 8 передач, а его рейтинг эффективности составил 32 балла. Киевляне победили Мавпы 93:70 и завоевали пятый трофей в истории клуба.

Кубок Украины. финал

Киев, ПС Венето-Спорт

Черкаськи Мавпы - Будивельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

Обезьяны: Конев 11 + 3 передачи, Попов 10 Джонс 6, Скапинцев 5, Сергеев 3 - старт, Янг 15 Райт 13 + 7 подборов + 7 передач, Ткаченко 7, Руслов 0, Бондаренко 0, Дзюба 0

Строитель: Буртт 33 + 8 передач, Дэвенпорт 21 + 10 подборов - 4 потери, Яковичс 14 Кобец 8, Джонсон 7 + 12 подборов - старт, Дево 5, Джефферсон 4, Кожемякин 1, Хижняк 0, Горбенко 0, Дон 0 , Козлов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале КУ "Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" 79:67, а "Будивельник" прошел МБК "Николаев" 82:71.