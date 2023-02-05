В США устроили провокацию с Россией на матче лидера сборной Украины. Видео

Капитан молодежной сборной Украины по баскетболу U-20 Макс Шульга, выступающий за клуб "Юта Стейт" попал в неприятную ситуацию в студенческой баскетбольной лиге США (NCAA). Во время матча против "Колорадо Стейт" болельщики соперника скандировали "Россия! Россия!" в тот момент, когда наш соотечественник был с мячом.

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Ситуация вызвала бурное возмущение в баскетбольной общественности страны. Главный тренер "Колорадо Стейт" Нико Медведь был вынужден попросить прощения за своих подопечных.

"Я очень уважаю "Юта Стейт" и Макса Шульгу. У нас отличные болельщики и студенты, но это неприемлемо! Мои искренние извинения", – написал он в Twitter.

Напомним, что Шульга стал вторым в рейтинге скореров молодежного Евробаскета, который состоялся этим летом в черногорской Подгорице. За 7 матчей Шульга набрал 128 очков или 18,3 очка в среднем за 32 минуты проведенных на площадке.

Несмотря на успешную игру Макса, сборная Украины U-20 вылетела в Дивизион В, заняв 16-е место.

Максим Шульга в этом сезоне в NCAA провел уже 24 матча за "Юту", набирая в среднем 11.33 очка за игру и делая 4,42 подбора. Процент точных бросков с игры составил 43,32%.

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