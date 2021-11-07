Неожиданность от "Политеха", успех "Прометея": результаты 1/16 финала КУ по баскетболу

В Кубке Украины среди команд мужчин 7 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины.

В Ривне хозяева встречались с соперниками по Высшей лиге из Черкаських Мавп-2. В чемпионате ровенчане пока единственная команда без поражений – 8 побед. У черкасчан три победы в шести матчах. Гости с началом встречи смогли навязать хозяевам свою игру и шокировать их 16-очковым преимуществом после первой половины. Доминирование жителей города продолжилось и в третьей четверти. Хозяева только в заключительной части бросились изо всех сил наверстывать утраченное. За четвертую 10-минутку жители забили больше, чем за всю первую половину, однако этого не хватило, чтобы спастись от поражения.

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Самым результативным в матче стал Илья Здырко из состава гостей. Через почти 33 минуты на площадке он набрал 23 очка.

Во втором матче дня Тернополь-2 уступил дома суперлиговым Харьковским Соколам. Как-то сдерживать давление более мощного соперника хозяевам удавалось только в начале встречи. В дальнейшем харьковчане уверенно доминировали.

Самым результативным у победителей стал Сергей Кузнецов – 17 очков.

Ровно-ОШВСМ – Сборная Черкасской области-Черкаськи Мавпы-2 – 75:88 (15:24, 13:20, 17:25, 30:19)

Тернополь-2-ЗУНУ – Харьковские Соколы – 55:96 (13:17, 16:30, 13:22, 13:27)

Один из лидеров Суперлиги Windrose столичный Будивельник одержал уверенную победу в Чернигове. Лучшим у киевлян стал Вадим Прокопенко, на счету которого 26 набранных очков.

Также в следующий круг соревнований пробились баскетболисты Николаева, одолевшие Прикарпатье-Говерлу. Капитан хозяев Степан Лесик набрал 31 очко, но его усилий было мало. У Николаева сразу пять игроков набрали более 10 очков, а самым результативным стал Прентисс Никсон с 17 очками.

Еще в одном матче Сумду одержал уверенную победу над второй командой Кривбасса. У победителей отметим Максима Сидоренко, записавшего на свой счет дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами. У Кривбасса 29 очков набрал Александр Бречка.

Кривбасс-2 (Кривой Рог) – СумДу (Сумы) 77:101 (19:34, 16:22, 16:20, 26:25)

Чернигов-ШВСМ – Будивельник (Киев) 50:108 (13:28, 14:32, 6:21, 17:27)

Прикарпатье-Говерла-КФВ (Ивано-Франковск) – Николаев 69:96 (16:20, 19:27, 22:29, 12:20)

В следующий раунд пробились команды Суперлиги Windrose Днепр и Кривбасс, а харьковский Политехник совершил сенсацию.

Днепр, игравший вчера против Харьковских Соколов в Суперлиге, сегодня не испытал проблем против ужгородского Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ – 109:47. У днепрян отметим Максима Закурдаева, набравшего 30 очков.

Вторая команда Химика создала проблемы Кривбассу, на равных играя с соперником три четверти и только в последней десятиминутке криворожская команда доказала свое преимущество. 26 очков у Кривбасса на счету Владислава Фролова. Дабл-дабл у Фролова и у Дмитрия Лихого.

Перволиговый Политехник в Харькове сумел обыграть лидера Высшей лиги Мариуполь. Отметим, что последняя атака была за Мариуполем, но Максим Лукьянов не попал дальним броском, он же подобрал и отдал дальше на Михаила Шкоду, который двухочковым броском не сумел перевести игру в овертайм. У победителей Виталий Тельчаров набрал 26 очков, у Максима Мочалова – 25.

Еще в одном матче одесская Бипа-СДЮСШОР одержала победу во Львове. Самым результативным игроком матча стал игрок одесситов Владислав Мустяца, набравший 27 очков.

Химик-2 (Южный) – Кривбасс (Кривой Рог) 66:80 (19:19, 17:20, 20:18, 10:23)

Львов-КИВС-Крамор-ЛТД (Львов) – БИПА-СДЮСШОР (Одесса) 85:96 (17:24, 18:20, 17:31, 33:21)

Политехник (Харьков) – Мариуполь 85:83 (20:22, 16:26, 27:13, 22:22)

Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород) – Днепр 49:109 (12:24, 10:28, 15:29, 10:28)

В матче лидеров Суперлиги Windrose и Высшей лиги – Прометея и Старого Луцка – интриги не произошло. Ронен Гинзбург сыграл основным составом, который быстро оформил комфортное преимущество, которое только увеличивал. Лучшими игроками матча стали Д'Анджело Харрисон, которому 16 минут хватило, чтобы набрать 16 очков, и Александр Беликов с 19 набранными очками.

А вот в матче вторых команд Прометея и Днепра интрига была до последней минуты, которую команды начали при счете 68:67. Оставшееся время Климов со штрафных увеличил преимущество своей команды – 70:67, но у Днепра было почти 4 секунды на атаку. Последний бросок доверили Ивану Колдомасову, попавшему и переведшему игру в овертайм. А там Прометей все время вел в счете, закономерно победив.

У победителей Богдан Бринюк записал на свой счет 27 очков и 16 подборов. У Днепра 25 очков и 8 подборов на счету Ивана Колдомасова.

Прометей-2-ДДТУ (Слобожанское) – Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР №5 79:76 ОТ (26:14, 15:15, 13:17, 16:24, 9:6)

Старый Луцк-Университет (Луцк) – Прометей (Слобожанское) 53:96 (14:27, 8:24, 18:26, 13:19)

Напомним, на неделе в Киеве Химик уверенно победил перволиговый НУФВСУ, Тернополь также без проблем победил на выезде Львовскую политехнику, а в Хмельницком победитель Первой лиги прошлого сезона и новичок Высшей текущей лиги Хмельницкий выбил из дальнейшей борьбы представителя Суперлиги Одессу.