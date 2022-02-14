'Не верьте фейкам': генсек ФБУ – о возможном переносе матча Украина – Испания из Киева

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский поспешил развеять слухи о возможном переносе из Киева отборочного матча чемпионата мира между мужскими сборными Украины и Испании. Запланирована встреча с одной из самых авторитетных команд планеты на 27 февраля.

Ситуацию с возможным переносом Драбиковский прокомментировал сайту ФБУ. По его словам, европейские чиновники понимают позицию Украины и идут нам навстречу.

"У меня такое чувство, что информационную войну начали и в спортивных СМИ. Я хочу успокоить всех любителей баскетбола, пока мы готовимся в штатном режиме к матчу Украина – Испания, который должен пройти в киевском Дворце спорта.

Меня лично сегодня удивили эти слухи. Могу заверить, что никакого решения по переносу матча против чемпионов мира в другую страну мы не утверждали. Хочу обратить внимание именно на фразу "утверждать", потому что без подтверждения трех сторон матчи в мировой квалификации не переносятся", – заявил функционер.

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Также он рассказал об общении с коллегами из Международной федерации.

"В течение двух недель у нас были тревожные звоночки из Испании. Испанцы переживают за безопасность, но и FIBA, и мы заверили нашего соперника в том, что ситуация в Украине абсолютно контролируемая и нет поводов для паники. У меня был телефонный разговор с президентом федерации Испании Хорхе Гарбахосой, где мы проговорили эти темы. Мне показалось, я успокоил его.

Я провел беседу с Генеральным секретарем FIBA ​​Европа Камилом Новаком, который заверил меня, что никаких решений по переносу этого матча не было, в ближайшее время даже не запланированы совещания по этому поводу.

Я не исключаю, что это совещание может состояться. Наша позиция в нем четкая – играть в Украине. Камил также сказал, что FIBA ​​на нашей стороне. Была проанализирована информацию от секретаря по безопасности, который отвечает за наш регион с выводом, что матч проводить в Украине можно. В случае любой угрозы со стороны агрессора Федерация баскетбола Украины будет первой, кто попросит FIBA ​​перенести игру в другую страну, пока не вижу поводов для паники", – заверил генсек ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ обратилась в ФИБА из-за внезапного отъезда иностранных игроков.

Напомним результаты Суперлиги 13 февраля: победы "Прометея" и "Будивельника".