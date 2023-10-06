НБА запретила баскетболисту сборной Украины помогать ВСУ

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не разрешает игрокам лиги поддерживать армию, в том числе Вооруженный силы Украины, которые продолжают противостоять российской агрессии. Из-за этого спортсмены занимаются поддержкой наших соотечественников, которые вынуждены были выехать из страны.

Об этом в интервью YouTube-каналу Sactown Sports 1140 рассказал центровой сборной Украины Алексей Лэнь. Тяжелый форвард "Сакраменто" также призвал американские власти и других союзников нашей страны увеличить поставки оружия, а также призвал всех донатить в поддержку Украины.

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"Самая лучшая помощь – это оружие. У них есть превосходство в людях, артиллерии, оружии и т.д. Поэтом первое, в чем мы нуждаемся – это оружие. И донаты. У меня есть свой собственный фонд. Но я помогаю беженцам, потому что в НБА сказали мне, что я не могу помогать армии. Поэтом я помогаю людям, которые потеряли семью и дома, переехали в другую страну. Я стараюсь помочь им любыми возможными способами", – сказал Лэнь.

Отметим, что НБА с началом полномасштабного вторжения России в Украину выступила с осуждением агрессии РФ. Ранее украинский новичок "Бостона" Святослав Михайлюк отмечал, что в НБА многие игроки спрашивали, как они могут помочь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист 3х3 Сергей Федоров погиб на войне с российскими оккупантами.

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