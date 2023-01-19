Названы состав украинок на решающие матчи отбора Евробаскета-2023

Женская сборная Украины в начале февраля сыграет заключительные матчи квалификации Евробаскета-2023. Команда Срджана Радуловича в Риге 9 февраля будет противостоять команде Финляндии, а 12 февраля также в столице Латвии сыграет домашнюю против сборной Литвы. Тренерский штаб команды определился с ростером сборной Украины на предстоящие поединки.

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Состав сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2023 против Финляндии и Литвы: Дария Дубнюк ("Бамбибре", Испания), Ольга Алексейчик и Кристина Филевич (обе – "Франковск-Прикарпатье", Украина), Виктория Балабан и Ульяна Дацько (обе – " Нептунас, Литва"), Вита Горобец ("Тигру Муреш", Румыния), Алина Ягупова ("Фенербахче", Турция), Ольга Мазниченко ("Орли Баскет", Франция), Юлия Мусиенко ("Ланды", Франция), Татьяна Юркевичус ("Люблин", Польша), Татьяна Гаврильчик ("Сокол", Чехия), Мириам Уро-Ниле ("Кастор Брейн", Бельгия).

Напомним, на чемпионат Европы выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших вторые места. Наша сборная пока занимает третье место, имея шесть очков в активе. Обязательным условием для выхода Украины на Евробаскет являются победы в матчах против Финляндии и Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдел киберспорта Международной федерации баскетбола (FIBA) допустил ошибку с картой Украины в анонсе квалификации турнира по NBA 2K23 – eFIBA первого сезона, не указав временно оккупированные территории.

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