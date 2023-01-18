В анонсе международного турнира показали карту Украины с оккупированными территориями. Фотофакт

Отдел киберспорта Международной федерации баскетбола (FIBA) допустил ошибку с Украиной в анонсе квалификации турнира по NBA 2K23 – eFIBA первого сезона. От Европы в этом соревновании будут участвовать спортсмены Германии, Латвии, Литвы, Турции, Кипра, Испании, Италии, Португалии, Франции, Великобритании, Бельгии и наши соотечественники.

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При этом в официальном анонсе соревнования eFIBA представила карту Европы, на которой Украина была указана не в международно признанных границах, а черным цветом были отмеченные временно оккупированные Российской Федерацией территории. В eFIBA оперативно заметили свою ошибку и исправили ее, представив правильную карту.

В то же время на сайте британской организации British Esports ошибку не исправили.

Отметим, что сама квалификация начнется уже 22 сентября. Формат: 12 команд будут разбиты на две группы по шесть коллективов. По две лучших сборных из секстетов выйдут в полуфиналы, а их победители затем определят триумфатора плей-офф, который и отправится в мировой Финал четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок бразильской киберкоманды FURIA Esports Юрий yuurih Сантуш вышел на полуфинальный матч IEM Rio Major 2022 с Counter-Strike: Global Offensive против Heroic с флагом Украины.

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