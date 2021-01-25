Назван транслятор матчей "Днепра" в Кубке Европы ФИБА

Уже во вторник, 26 января БК “Днепр” стартует в групповом этапе Кубка Европы FIBA. Чемпионам Украины предстоит провести матчи против "Фрибурга" (Швейцария) и "Анвила" (Польша). Поединки состоятся 26 и 27 января.

Британский "Лондон Лайонс", являющийся четвертым участником квартета Е, не был допущен к турниру из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Все матчи "Днепра" в групповом этапе Кубка Европы покажет телеканал XSPORT.

Расписание трансляций:

27 января

00:10. "Фрибург" – "Днепр";

28 января

02:10. “Днепр" – "Анвил”.

Кубок Европы – второй по значимости европейский клубный баскетбольный турнир, проводимый FIBA. “Днепр”, как и остальные участники группы Е, попал в него после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. Там чемпионы Украины уступили голландскому "Гронингему".

Все матчи группы Е проходят в польском городе Влоцлавек. Для команд и персонала, традиционно, созданы условия полной изоляции, так называемый "пузырь".

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.