'Наша цель – чемпионат мира': тренер сборной Украины по баскетболу – о матчах отбора

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился мыслями перед двумя матчами отбора на чемпионат мира-2023. В пятницу, 26 ноября, украинская команда сыграет в Грузии, а в понедельник, 29 ноября, примет в Киеве соперников из Северной Македонии.

Латвийский специалист во время пресс-конференции в столице Украины заявил, что пока что сосредоточен только на ближайшей игре. Его слова приводит официальный сайт ФБУ.

"Сейчас все мысли – только о Грузии. Я там когда-то проработал [в 2011 году в Сухуми], у меня там много знакомых. Пока что я не верю ни единому слову о составе грузинской команды. Только когда перед матчем увижу игроков, тогда поверю. Если есть Шермадини и Шенгелия – это одна команда, без одного из них – другая", – категорично сказал Багатскис.

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"Обычно тренеры говорят, что в середине сезона не хватает времени на подготовку. У нас сейчас есть целых четыре тренировки в полном составе. Работаем над основами нападения. Перед и после тренировок обсуждаем определенные линии.

У нас всех одна цель – квалифицироваться на чемпионат мира. Украина давно там не выступала. Я уже принял решение, кто выйдет в стартовом составе, но не скажу. Когда увидим заявку сборной Грузии, можем внести изменения. В Тбилиси поедет 13 игроков", – поведал рулевой.

Напомним, что в расширенный список "сине-желтых" вошли 15 баскетболистов, а в заявку на каждый матч можно вносить 12. Украинцы выступали на мировом форуме всего один раз – в 2014 году.

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