Михайлюк выдал суперматч в Нью-Йорке и помог 'Торонто' победить в матче НБА

Прекрасный перфоманс показал на арене знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке украинец Святослав Михайлюк. В ночь на вторник, 2 ноября, "Торонто Рэпторс" нашего баскетболиста убедительно победили в гостях местных "Никс" со счетом 113:104, а Свят набрал 15 очков и сыграл 34 минуты 48 секунд!

Также в активе воспитанника школы "Черкаських Мавп" пять подборов, пять передач и два перехвата. 24-летний украинец не совершил ни одной потери, но получил четыре фола.

А зрелищный момент, когда он посадил на паркет одного из лидеров "Нью-Йорка", Кембу Уокера, попал в "хайлайты" дня.

Svi Mykhailiuk sends Kemba Walker to the Shadow Realm and assists on an OG Anunoby 3 pointer 🤟



