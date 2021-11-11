Михайлюк вернулся в стартовый состав 'Торонто' в НБА, но команда вновь проиграла

В ночь на четверг, 11 ноября, команды обоих украинских баскетболистов в НБА потерпели гостевые поражения. "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка уступили "Бостон Селтикс" со счетом 88:104, а "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня в результативном поединке не устояли перед "Сан-Антонио Сперз" – 117:136.

Михайлюк после перерыва в два матча вновь вышел в стартовой пятерке канадской команды. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" набрал 10 очков за 19 минут в игре, реализовав оба штрафных и четыре из пяти двухочковых бросков. Также в статистике Свята – один перехват и одна потеря. Смотрите обзор встречи в зале "Бостон Гарден".

Центровой Алексей Лэнь сыграл 14 с половиной минут в матче "Королей" в Сан-Антонио и набрал 8 очков. Уроженец Луганской области реализовал два штрафных и три броска с игры, забив и слэм-данк. Также в его пассиве три фола и одна потеря.

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Третье поражение подряд опустило "Торонто" на девятое место Восточной конференции (6 побед/6 поражений). "Сакраменто" занимает также девятую позицию, но на Западе, выиграв пять матчей из 12.

Следующую встречу "Хищники" Михайлюка проведут уже в ночь на пятницу, 12 ноября, в Филадельфии. А "Сакраменто" Лэня днем позже сразится в Оклахоме.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский "Прометей" проиграл "Тенерифе" в Лиге чемпионов ФИБА в напряженном матче.