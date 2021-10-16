"Черкаськи Мавпы" победили "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

​ В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 16 октября, проходят очередные два поединка Суперлиги Windrose. В первой игре дня "Черкаськи Мавпы" переиграли в гостях "Кривбасс" (90:80). Вторая встреча межу "Николаевом" и "Будивельником" начнется в 17:00.

Хозяева немного лучше начали матч, выиграв стартовую четверть 22:18, Мавпы ответили во второй десятиминутке, которую забрали с аналогичным счетом. Кривбасс отлично работал в трехсекундной, существенно выиграв подбор. Особенно эффективно поработал центровой хозяев Владислав Коренюк, который еще до большого перерыва набрал 14 очков и собрал 11 подборов. У гостей в атаке вел игру команды американский тандем Первис / Максвелл - легионеры набрали по 11 очков каждый. Ровная игра и равный счет после двух четвертей - 40:40.

Видео дня

Третью четверть при минимальном преимуществе выиграли хозяева, которые продолжали доминировать на подборе. У Мавп лучше работала дальняя артиллерия - за три десятиминутки подопечные Максима Михельсона реализовали 6 из 10 трехочковых.

Решающей стала четвертая четверть: команды провели уровне 30 минут, после чего состоялся убийственный рывок Мавп. Команда Максима Михельсона оформила спурт 23: 6 и еще за 3 минуты до конца основного времени получила 16 очков преимущества. Гости отлично атаковали с дальней дистанции и в целом имели лучшие бросковые показатели, вместе с сильной игрой Максвелла и стало ключом к победе.

Нокаутирующий рывок от Мавп в четвертой четверти решил судьбу матча, который завершился со счетом 90:80 в пользу жителей города. Мавпы прервали 5-матчевую серию поражений, а Кривбасс проиграл второй домашний матч за неделю.

Кривбасс 22 октября дома сыграет против Харьковских Соколов, а Черкаськи Мавпы 23 октября дома противостоять Тернополю.

Кривбасс - Черкаськи Мавпы 80:90 (22:18, 18:22, 19:17, 21:33)

Кривбас: Коупленд 16 Полайт 14 + 7 подборов, Мотли 11 + 6 подборов, Попович 10 Артамонов 6 + 5 передач - старт, Коренюк 21 + 15 подборов, Латкович 2 + 4 передачи, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0

Мавпы : Максвелл 27 + 10 подборов + 5 перпедач, Конате 11 Первис 11 + 6 передач - 5 потерь, Попов 6, Ткаченко 4 + 5 подборов + 3 передачи - старт, Кольченко 13 Хэмильтон 10 + 4 передачи, Скира 6, Балабан 2

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в предыдущем игровом дне БК "Запорожье" добыл уверенную победу над "Тернополем" (77:69). В еще одном матче пятницы "Харьковские Соколы" неожиданно легко на своей площадке переиграли южненский "Химик" – 79:52.