Матчи в четырех городах Украины: анонс Суперлиги Windrose 19 ноября
Все четыре матча пятницы, 19 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу среди мужчин, содержат интригу. Восемь команды высшего дивизиона проведут свои 14-е или 15-е игры.
Действующий чемпион страны, "Прометей", попытается продолжить свою серию без поражений, насчитывающую в Суперлиге уже 13 матчей сезона 2021/22. Для этого нужно победить в дерби соседей из Днепра, результаты которых пока что не впечатляют.
19 ноября
"Прометей" – "Днепр"
Слобожанское, СК "Слобожанский"
Начало матча – 18:00
Трансляция – "УНИАН", YouTube-канал ФБУ
Главный тренер "Харьковских Соколов" Валерий Плеханов приедет в Запорожье, где в минувшем сезоне привел команду к сенсационному результату – завоеванию серебряных медалей. Его нынешний коллектив (9 побед/5 поражений) выступает значительно лучше, чем предыдущий (6/8), однако противостояние обещает быть принципиальным.
19 ноября
"Запорожье" – "Харьковские Соколы"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 18:00
Трансляция – "Обозреватель", YouTube-канал ФБУ
В Тернополе сойдутся клубы из числа аутсайдеров. Пока что и местная команда, и николаевцы выиграли по четыре матча. Победитель сможет оторваться от конкурента и приблизиться к середнякам.
19 ноября
"Тернополь" – "Николаев"
Тернополь, ФОК
Начало матча – 19:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Еще одна дуэль тренера и ученика пройдет в столице, где "Киев-Баскет" Айнарса Багатскиса примет "Кривбасс" Артема Слипенчука. Примечательно, что в первом круге дебютант неожиданно победил киевлян в овертайме. Против "черно-желтых" может сыграть усталость, ведь в среду они провели матч Кубка Европы и вышли во второй этап турнира.
19 ноября
"Киев-Баскет" – "Кривбасс"
Киев, ДС "Венето-Спорт"
Начало матча – 20:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, сборную Украины признали главным открытием старта квалификации Евробаскета-2023 среди женщин.
Также мы давали результаты Суперлиги Windrosе 18 ноября: победы "Черкаських Мавп" и "Будивельника".