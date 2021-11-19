Матчи в четырех городах Украины: анонс Суперлиги Windrose 19 ноября

Все четыре матча пятницы, 19 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу среди мужчин, содержат интригу. Восемь команды высшего дивизиона проведут свои 14-е или 15-е игры.

Действующий чемпион страны, "Прометей", попытается продолжить свою серию без поражений, насчитывающую в Суперлиге уже 13 матчей сезона 2021/22. Для этого нужно победить в дерби соседей из Днепра, результаты которых пока что не впечатляют.

19 ноября

"Прометей" – "Днепр"

Слобожанское, СК "Слобожанский"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН", YouTube-канал ФБУ

Видео дня

Главный тренер "Харьковских Соколов" Валерий Плеханов приедет в Запорожье, где в минувшем сезоне привел команду к сенсационному результату – завоеванию серебряных медалей. Его нынешний коллектив (9 побед/5 поражений) выступает значительно лучше, чем предыдущий (6/8), однако противостояние обещает быть принципиальным.

19 ноября

"Запорожье" – "Харьковские Соколы"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "Обозреватель", YouTube-канал ФБУ

В Тернополе сойдутся клубы из числа аутсайдеров. Пока что и местная команда, и николаевцы выиграли по четыре матча. Победитель сможет оторваться от конкурента и приблизиться к середнякам.

19 ноября

"Тернополь" – "Николаев"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Еще одна дуэль тренера и ученика пройдет в столице, где "Киев-Баскет" Айнарса Багатскиса примет "Кривбасс" Артема Слипенчука. Примечательно, что в первом круге дебютант неожиданно победил киевлян в овертайме. Против "черно-желтых" может сыграть усталость, ведь в среду они провели матч Кубка Европы и вышли во второй этап турнира.

19 ноября

"Киев-Баскет" – "Кривбасс"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную Украины признали главным открытием старта квалификации Евробаскета-2023 среди женщин.

Также мы давали результаты Суперлиги Windrosе 18 ноября: победы "Черкаських Мавп" и "Будивельника".