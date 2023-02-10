Победы ''Луцка'' и ''Будивельника'': результаты Суперлиги Parimatch 10 февраля

"Старый Луцк" обыграл "Запорожье" 73:63 в стартовом матче днепровского баббла Суперлиги Parimatch. Из-за масштабных воздушных тревог в Украине игра началась с опозданием, а в третьей четверти ее пришлось остановить почти на полтора часа.

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Начал матч лучше "Старый Луцк", который повел 11:2, но вторая половина первой десятиминутки осталась за "Запорожьем", которое в итоге четверть выиграло 21:17.

В дальнейшем на площадке шла равная борьба – последняя четверть началась при +1 для "Старого Луцка", а там лучане на старте десятиминутки увеличили свое преимущество до максимальных для себя +9, к тому же в "Запорожье" Леднев и Морозов завершили игру досрочно из-за перебора фолов. Это позволило "Старому Луцку" уверенно довести матч до победы.

Самым результативным в матче стал Роман Морозов, сделавший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов, а у победителей дабл-дабл на счету Олега Рудакова, который к 15 очкам добавил 18 подборов.

"Старый Луцк" одержал пятую победу в сезоне, в третий раз обыграв "Запорожье", которое с двумя победами остаются последними. В субботу, 11 февраля, "Запорожье" сыграет с "Черкаськими Мавпамы", а "Старый Луцк" будет противостоять "Днепру".

Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат

Днепр, "Шинник"

"Запорожье" – "Старый Луцк" 63:73 (21:17, 9:15, 21:20, 12:21)

В другом матче игрового дня киевский "Будивельник" одержал победу в матче с "Черкаськими Мавпамы". Лидер Суперлиги Parimatch совершил рывок на старте игры, после чего довел ее до уверенной победы со счетом 77:53.

Киевляне имели солидное преимущество на подборах и полностью выиграли противостояние в трехсекундном. Дабл-дабл оформили центр "Будивельника" Максим Сандул и Максим Никитин, а Александр Кольченко с 19 очками стал самым результативным игроком матча.

11 февраля "Будивельник" сыграет против "Киев-Баскетом", а "Черкаськи Мавпы" в этот же день будут противостоять "Запорожью" в матче аутсайдеров Суперлиги.

"Черкасские Обезьяны" – "Строитель" 53:77 (10:21, 15:16, 16:20, 12:20)

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