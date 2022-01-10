Лэнь выдал прекрасный матч в НБА, Михайлюк с 'Торонто' победил

Второй подряд прекрасный матч провел в регулярном чемпионате НБА отличный Алексей Лэнь. В ночь на понедельник, 10 января, наш 28-летний центровой в игре за "Сакраменто Кингз" снова сделал дабл-дабл, собрав 16 очков и 10 подборов. Правда, его команда проиграла на выезде "Портленду" – 88:103.

За 23 с половиной минуты в игре Алекс реализовал семь из 13 двухочковых бросков и оба штрафных, а также получил два фола. Смотрите самые яркие моменты матча.

"Торонто Рэпторс" украинца Святослава Михайлюка на домашней площадке вырвали победу у "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 105:101. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вернулся в игру после карантина и за 14 минут набрал семь очков, сделал два подбора и одну передачу. Смотрите обзор встречи в Канаде, которая снова прошла без зрителей.

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Команда Михайлюка с 20 победами и 17 поражениями держится на седьмом месте Восточной конференции. А вот "Сакраменто" Лэня располагается лишь на 12-й позиции на Западе (16/26).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк и Лэнь с побед начали год в НБА.

Недавно Лэнь показал поразительную точность против команды Леброна Джеймса.