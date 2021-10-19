Что ждет Михайлюка в "Торонто" и почему Лэнь должен рубиться: перспективы украинцев в новом сезоне НБА

В ночь с 19 на 20 октября в Северной Америке стартует новый сезон НБА. В сильнейшей лиге мира сейчас выступают и два украинских баскетболиста. Воспитанник школы "Черкаських Мавп", атакующий защитник Святослав Михайлюк, попытается стать звездой "Торонто Рэпторс", а центровой Алексей Лэнь вернулся в "Сакраменто".

О перспективах украинских баскетболистов в новых клубах и фаворитах сезона OBOZREVATEL пообщался с одной из тренеров женской сборной Украины Инной Кочубей.

"Сезон в НБА?! Лично я, как для преданный болельщик "Лос-Анджелес Лейкерс", верю и очень надеюсь что "Лейкерс" вот-вот преобразятся и наконец-то покажут доминирующий баскетбол. Хотя 0:5 в предсезонке вообще не дает повода для оптимизма. Но я преданно продолжаю болеть за одну команду и жду, что с началом регулярного чемпионата ситуация в "Лейкерс" станет лучше", – отметила Кочубей.

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Инна считает, что у атакующего защитника "Торонто" Святослава Михайлюка большой потенциал и хорошая перспектива выйти на стабильный уровень игры в этом сезоне: "Он – молодой парень, но уже знает, что такое НБА: играл, набирался опыта. Он очень трудолюбивый, разносторонний и продолжает развивать себя и расти. Болеем за него! Уверенна, что у него впереди хорошая карьера".

"Что касается Алексея, то думаю, что он наверняка прекрасно понимает сам, что должен рубиться за каждую минуту, как за последнюю в этой лиге. И в его случае, мне кажется, что очень важно доверие тренера. Пусть все получится у него", – высказалась Инна по поводу перспектив центрового в "Сакраменто".

Также мы поинтересовались, остается ли все еще звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс королем НБА или у Лиги новый предводитель, прошлогодний чемпион в составе "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо.

"Не знаю, как там Леброн и Яннис, но мой фаворит – словенец Лука Дончич. И буду за него болеть, чтобы он стал MVP этого сезона!", – ответила тренер, которой импонирует 22-летний лидер "Даллас Маверикс".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что команды украинцев Михайлюка и Лэня победили в предсезонных матчах НБА.