'Экстра-соус' в НБА: команды украинцев Михайлюка и Лэня победили в предсезонных матчах. Видео

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк продолжает удачно выступать в составе своей новой команды – "Торонто Рэпторс". В четвертом предсезонном матче НБА канадский коллектив на своей арене разобрался с "Хьюстон Рэпторс" со счетом 107:92.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 20 минут и набрал 10 очков. В активе 24-летнего Михайлюка также четыре подбора, три перехвата и две передачи. Свят реализовал два трехочковых броска из пяти и два средних из пяти. При этом он получил два фола и дважды терял мяч. Один из эффектных проходов украинца под вывеской "Экстра-соус" попал в число лучших моментов игры.

Смотрите обзор поединка в Торонто.

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В этот же день "Сакраменто Кингз" второго украинца в НБА, Алексея Лэня, разобрался в гостях с "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 107:93. Это уже третья победа "Королей" подряд. Правда, наш центровой за 16 минут в игре не набрал ни одного очка, но сделал четыре подбора, две передачи, по одному перехвату и блок-шоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюк отметился ярким трюком в матче с "Филадельфией".