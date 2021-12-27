Команды украинцев в НБА Михайлюка и Лэня сыграли после Рождества

В ночь на понедельник, 26 декабря, в НБА возобновились игры регулярного сезона 2021/2022. Команды обоих украинцев в самой сильной баскетбольной лиге мира проиграли. "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка после паузы в восемь дней из-за отмены двух матчей были разбиты в Кливленде местными "Кавальерс" со счетом 99:144.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке довольно много времени – 35 минут 36 секунд. Это второй показатель в канадской команде. Свят набрал 10 очков, реализовав один из четырех дальних бросков, три двухочковых из восьми и один из двух штрафных. Также в активе украинца – пять подборов, четыре передачи, два перехвата и один блок-шот. Смотрите обзор встречи в США.

"Сакраменто Кингз" без украинского центрового Алексея Лэня, который находится на самоизоляции, уступили на своей площадке "Мемфис Гриззлиз" – 102:127.

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Пока что команды наших соотечественников не попадают в топ-10 своих конференций. "Торонто" на Востоке занимает 11-е место (14 побед, 16 поражений), а "Сакраменто" – 12-е на Западе (13/21).

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