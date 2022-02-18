'Киев-Баскет' в интригующем матче обыграл 'Запорожье' в Суперлиге Windrose

Столичный "Киев-Баскет" с трудом обыграл "Запорожье" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. На домашнем паркете подопечные тренера Айнарса Багатскиса были сильнее – 69:61.

Поединок подарил зрителям невероятную интригу, хотя и выдался не слишком результативным. Ситуация на площадке постоянно менялась, а команды не давали друг другу добиваться большого преимуществу.

В первой четверти хозяева подтвердили статус фаворита. Уже к середине периода подопечные Багатскиса оторвались на шесть очков. Но это не особо впечатлило гостей, которые быстро ответили своими результативными действиями.

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Это привело к тому, что уже на старте второй четверти запорожцы вели в счете. И все же на большой перерыв команды ушли при счете 30:28 в пользу хозяев.

Вторая половина получилась еще более напряженной. Киевляне снова забрались на "+6", но так же быстро, как и в начале встречи растеряли преимущество.

Перед решающей 10-минуткой столичные "пчелы" были впереди на пять пунктов, а со стартом периода увеличили отрыв до семи. Тут же "Запорожье" выдало отрезок, за который смог перевернуть игру и выйти вперед. Ответ киевлян был незамедлительным – рывок 7:0.

Все решилось на последней минуте встречи. Гости устроили штурм, но киевляне умело отвели угрозу от своего щита и довели игру до итоговой победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свои очередные победы в Суперлиге Windrose одержали "Кривбасс", "Днепр" и "Будивельник".