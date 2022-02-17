Победы "Кривбасса" и "Днепра". Результаты Суперлиги Windrose 17 февраля

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 17 февраля, играются очередные матчи регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Черкаськи Мавпы" в гостях проиграли "Кривбассу" (63:80), "Днепр" дома разбил "Одессу" (83:59), а "Николаев" принимает "Будивельник".

Черкаськи Мавпы лучше начали матч, выйдя вперед 8:2, но Кривбасс ответил своим рывком 9:0. В последствии на площадке была равная борьба, но в конце второй четверти несколько удачных атак хозяев позволили им пойти на большой перерыв при преимуществе +11 – 38:27.

В третьей четверти Кривбасс продолжил наращивать преимущество, доведя его до +18, после чего команда Артема Слипенчука в целом спокойно довела матч до победы, держа свое преимущество в "коридоре" +10-15 очков. С остальным завершилось со счетом 80:63.

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Лучшим игроком матча стал Милош Попович, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов. Самым результативным у победителей стал Владислав Коренюк с 17 очками, а у гостей Александр Кольченко отличился 21 набранным баллом.

В следующем матче 26 февраля Кривбасс сыграет в Николаеве перенесенный матч чемпионата, а вот Черкаськи Мавпы свою следующую игру проведут уже в марте после международной паузы.

Кривбасс – Черкаськи Мавпы 80:63 (15:15, 23:12, 21:17, 21:19)

Кривбасс: Коренюк 17+9 подборов, Юмипиг 13+5 передач, Бондарчук 6+6 подборов, Артамонов 14, Попович 11+17 подборов – старт; Латкович 14, Старцев 3, Фролов 0, Ившин 0

Черкаськи Мавпы: Кольченко 21+5 подборов, Ткаченко 4+5 подборов, Дугат 18+9 подборов + 7 передач, Шалич 6+5 подборов, Приймак 2 – старт; Сергеев 8, Конате 4, Романовский 0, Бендаренко 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 16 февраля, были сыграны два матча регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Прометей" в Харькове, выступающий дублирующим составом, уступил местным "Соколам" (73:98), потерпев первое поражение в сезоне. Во втором поединке дня "Тернополь" обыграл БК "Запорожье" (87:70).