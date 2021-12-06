'Киев-Баскет' стартует во втором раунде Кубка Европы ФИБА. Анонс матча против бельгийского 'Антверпа'

Вечером среды "Киев-Баскет" стартует во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА. На паркете ДС "Венето-Спорт" команда Айнарса Багатскиса примет бельгийский "Антверп". Оказаться на трибунах 8 декабря в 19.00, имеет смысл даже далеким от спорта людям. И вот почему.

Играет самая успешная команда столицы

Как ни крути, но именно жёлто-чёрные сейчас задают тон всему спорту в главном городе Украины. Они с блеском выиграли предварительную групповую стадию Кубка Европы ФИБА, остаются в погоне за национальным Кубком и являются основным конкурентом "Прометея" в споре за золотые награды Суперлиги. Такого комбо из внутренних и международных соревнований в Киеве никому не собрать. Да и в стране, если честно, считанные коллективы способны поставить собственные успехи вровень с "Киев-Баскетом".

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При этом команда Айнарса Багатскиса движется по зимней дистанции победным маршем. По итогам уик-энда они уверенно переиграли "Черкаських Мавп", а также сокрушили в столичном дерби "Будивельник", продлив беспроигрышную серию до пяти матчей. Очевидно, что команда на отличном ходу — и наверняка не будет его сбавлять в сражении среды.

Соперник, который по силам

Пусть в бельгийском первенстве "Антверп" идет на второй строке, видеть в нем силу, сметающую все на пути, точно не стоит. В зимнюю стадию Кубка Европы ФИБА бельгийцы попали лишь по дополнительным показателям, обойдя в "закрутке" греческий "Ионикос".

Да и в целом из шести матчей коллектив Криса Бегина выиграл лишь половину, с незавидным постоянством допуская по 15 потерь за вечер. В обороне "Антверп" тоже не блистал, совершая по 22,5 фола за поединок (3-й по ужасности показатель турнира) и капитально проигрывая борьбу под щитами. Поэтому уязвимых мест у гостей ДС "Венето-Спорт" предостаточно — и на них украинцы непременно надавят.

Американцы, которых ждешь

На пресс-конференции после игры с "Будивельником" Айнарс Багатскис анонсировал дебют клубного новобранца Джордана Свинга в ближайшую среду. Заокеанского легионера подумывали бросить в бой раньше, однако решили не форсировать адаптацию, чтобы форвард свыкся со схемами киевлян. После четырех дней непрерывных тренировок американец набрал кондиции, в которых готов помочь команде. И против "Антверпа" начнет выполнять свою миссию.

Гости обещают в ответ привезти Маркела Брауна — широко известного в узких кругах. За плечами защитника-универсала больше сотни матчей в НБА и даже участие в серии плей-офф-2015, когда он выступал за "Бруклин". Кроме того, легионер "Антверпа" не затерялся в чемпионатах Турции, Израиля, а также Единой лиги ВТБ. Поэтому он один стоит практически всей стартовой пятерки наших соперников. И последить за таким мастером воочию будет невероятно круто.

Возможность сэкономить на билетах

Хозяева ДС "Венето-Спорт" стараются к каждому поединку сформировать гибкую ценовую политику на билеты. Поэтому каждый зритель без труда найдет место на трибунах по собственным финансовым возможностям. Однако на зимнем игровом отрезке менеджмент жёлто-чёрных пошел еще дальше — и предложил всем желающим по-настоящему "медовые" условия.

Приобрести билеты на матч против "Антверпа"

Если ценник на отдельно взятый матч против "Антверпа" колеблется в промежутке от 180 до 500 гривен, то за абонемент на все три домашних противостояния Кубка Европы ФИБА (кроме бельгийцев можно будет посмотреть на итальянскую "Реджану" и немецкий "Крайльсхайм") обойдется болельщику в 650-1000 гривен. Согласитесь, экономия достаточно внушительная, чтобы на разницу не только полакомиться вкусностями в обновленном клубном кафе, но и приобрести товары из новой линейки одежды "Киев-Баскета".

Приобрести абонементы на три домашних матча "Киев-Баскета" в Кубке Европы ФИБА

За качество последних, кстати, поручились звезда ТВ-проектов "Супермодель по-украински" и "Эксы" Анна Сулима, а также известный украинский спортивный журналист Игорь Бурбас, ставшие амбасадорами клуба.

Заодно худи с футболками расхваливают и ребята из танцевальной группы "In Team", взорвавшие сцену в реалити-кастинге "Украина имеет талант" — и даже обещают выступить в музыкальных паузах среды прямо на паркете, продемонстрировав клубные наряды. Так что поспешите на баскетбол: в ДС "Венето-Спорт" эту игру обещают превратить в настоящее шоу!