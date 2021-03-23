'Київ-Баскет' продовжує боротьбу на євроарені: прев'ю матчу 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА

Уже в цю середу, 24 березня, віце-чемпіони України зіграють в 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА. Суперником "Київ-Баскету" стане ізраїльська команда "Іроні" з невеликого 50-тисячного містечка Ніс-Ціона. Про останні новини зі стану команд, а також де і коли дивитися поєдинок, розповідаємо в нашому прев’ю до цієї зустрічі.

"Київ-Баскет": героїчні камбеки, майже виграний регулярний чемпіонат і відсутність глибини складу

Сьогодні кияни вирушили до Нідерландів, де у форматі баблу пройдуть матчі 1/8 і 1/4 фіналу турніру. Матчі прийматиме арена в місті Гертогенбос, куди жовто-чорні відправились з аеропорту Амстердама.

На матч проти "Іроні" столичний клуб відправився в гарному настрої, оформивши п'яту перемогу поспіль в Суперлізі і практично виграв регулярний сезон української першості. Неймовірний камбек в матчі проти "Хіміка", коли "Київ-Баскет" зумів відігратися з -19, став вже шостим в цьому сезоні.

Проте цей героїзм не від гарного життя - підопічні Багатскіса серйозно страждають відсутністю довгої лави, маючи проблеми на певних позиціях. Плюс до всього, тимчасово розташування команди залишив центровий Майкл Джейкобсон, який змушений повернутися в США у зв'язку із сімейними обставинами. Таким чином, і без того далеко не найбільший склад зменшився ще на одного дуже важливого гравця в системі латвійського спеціаліста.

Що стосується Кубку Європи, то "Київ-Баскет" ледь не позбувся місця в плей-офф, вийшовши туди лише завдяки кращій статистиці в своїй групі. Жовто-чорні зуміли виграти в одному матчі з трьох, обігравши нідерландський "Зволле", проте поступилися кам'янському "Прометею" та болгарському "Рілски". Як підсумок, столичний клуб був несіяним при жеребкуванні і потрапив на ізраїльський "Іроні".

За словами Айнарса Багатскіса він добре знайомий з головним тренером суперника, а також провідними виконавцями команди, так що кияни будуть тактично максимально готові до гри проти "Іроні"

Осторонь не залишилися і активні фанати киян: в останньому матчі з глядачами перед локдауном (в Києві введені суворі карантинні обмеження з 20 березня по 9 квітня) вони яскраво підтримали команду перед важливим виїздом до Нідерландів.

"Київ-Баскет" прагне як мінімум повторити результат минулого розіграшу турніру, коли їм вдалося дійти до чвертьфінальної стадії. Тоді кияни подолали сито з двох групових етапів і вийшли з другого місця на головного фаворита Кубку Європи - турецьку "Каршіяку".

За кілька днів до світового локдауну глядачі заповнили ПС "Венето-Спорт", а "Київ-Баскет", незважаючи на поразку, показав видовищну гру.

"Іроні": легіонерська основа і боротьба за плей-оф чемпіонату

Ізраїльтяни свій шлях в Кубку Європи ФІБА почали в польському баблі, посівши друге місце в квартеті С. Помаранчево-білі обіграли далеко не найсильніші клуби на шляху до плей-оф турніру. Зокрема, вони виявилися сильнішими за португальський "Спортинг" (86-81), а також зломили опір угорського "Сольнокі Олай" (90-73).

У свою чергу, "Іроні" не вдалося обіграти переможця групи польську "Сталь", яка зуміла виграти всі три зустрічі в групі. Таким чином, в плей-оф "Іроні" вийшли з другого місця в групі і потрапили в число сіяних команд при жеребкуванні.

В ізраїльській Суперлізі "Іроні" після 17 проведених поєдинків займає 8 сходинку, ведучи боротьбу за плей-оф чемпіонату. Підопічні американського фахівця Бреда Грінберга мають в активі 8 перемог, проте в останніх шести зустрічах зуміли перемогти лише двічі.

Серед провідних виконавців команди варто відзначити групу легіонерів, яких у складі налічується відразу п'ятеро. Команді Айнарса Багатскіса варто побоюватися досвідченого атакуючого захисника Уейна Селдена, що має за плечима 130 проведених ігор в NBA протягом трьох сезонів.

Також значну міць команді дають розігруючий Патрік Міллер, який пограв в Європі за "Партизан", "Газіантеп" і німецький "Ратиофарм", колумбієць Брайан Ангола, а також ще один американець Джером Мейінс, що має досить цікаву кар'єру в командах Латинської Америки.

Саме навколо квартету Селдена - Міллера - Анголи - Мейінса будується гра "Іроні". Для них на паркеті відводиться найбільше часу, а середній показник набраних очок істотно перевищує показники ізраїльських партнерів по команді.

З вітчизняних баскетболістів можна відзначити важкого форварда Таля Данна, який є справжньою іконою клубу. 34-річний капітан проводить уже 11 сезон в складі "Іроні" і показує хорошу гру - 10.3 очка, 6.4 підбирання та 3.8 асист за гру.

Який формат, де дивитися і що буде, якщо виграємо?

Нагадаємо, що матчі плей-оф Кубку Європи також проходять у форматі баблів. Зустрічі 1/8 і 1/4 фіналу будуть зіграні протягом трьох днів. Свій поєдинок "Київ-Баскет" та "Іроні" зіграють 24 березня о 21:00 на арені Maaspoort Den Bosch в Гертогенбосі.

Підтримати столичний клуб можна буде біля екранів телевізорів на телеканалі OBOZREVATEL, який покаже гру "Київ-Баскета" проти "Іроні" в прямому ефірі на території України.

У разі перемоги над ізраїльтянами, жовто-чорні вийдуть до чвертьфіналу, де зустрінуться з переможцем пари грецького "Іракліса" та польського "Анвіла". Чвертьфінальний поєдинок запланований на 26 березня і також відбудеться в нідерландському Гертогенбосі.