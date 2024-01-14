'Киев-Баскет' нанес 'Кривбассу' 15-е поражение в сезоне Суперлиги Favbet

В воскресенье, 14 января, в чемпионате Украины по баскетболу проходит очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Favbet. В Луцке "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Кривбассом" - 77:66.

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Команда Дмитрия Забирченко завладела преимуществом еще в первой четверти и удерживала лидерство до финальной сирены. Киевляне лучше атаковали с дальней дистанции, имели преимущество на подборах и лучше двигали мяч.

В составе победителей результативно сыграло трио Буренко, Байнум и Заплотинский, а последний записал в актив дабл-дабл — 13 очков и 11 подборов (РЭ 19).

Киев-Баскет и Кривбасс завершили игровую неделю с одной победой в трех матчах баблу в Луцке.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Кривбасс - Киев-Баскет 66:77 (16:20, 14:24, 15:16, 21:17)

Кривбасс : Род 18 + 4 подбора + 3 передачи, Бибиков 10 + 6 подборов, Бречка 8 + 5 подборов + 4 передачи, Тищенко 6, Мельник 0 — старт, Мартынов 14, Василенко 6, гречко 4, Железняк

Киев-Баскет: Заплотинский 13+11 подборов + 3 блок-шота - 3 потери, Байнум 11+8 подборов + 4 передачи, Зайцев 9+3 передачи, Кошеватский 7, Стародуб 6 — старт, Буренко 15, Кисильчук 7+3 передачи, Когут 6, Иванов 3, Юрченко 0, Фреш-Стаханов 0