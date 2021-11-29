Как украинцы добыли стартовую победу в отборе ЧМ-2023 по баскетболу. Фоторепортаж из Киева

Сборная Украины по баскетболу одержала непростую победу над Северной Македонией в квалификации к мужскому чемпионату мира-2023. Команда Айнарса Багатскиса после невыразительного старта игры выдала потрясающую вторую половину, порадовав трибуны Дворца спорта в Киеве.

Потрясающий матч выдал наш центровой Артем Пустовой, который набрал 18 очков и стал самым эффективным игроком встречи. Вашему вниманию фоторепортаж из столицы Украины о стартовой победе "желто-синих" в квалификации к Мундиалю.

Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Украина : Пустовой 18о+5пд, Петров 6о+7пд, Близнец 4о+6пд, Санон, Рэндл – старт; Лукашов 13о+7пд, Сидоров 13, Липовый 12, Павлов 9, Зотов 3, Скапинцев.

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Северная Македония : Крстевский 14, Мекич 10, Робев 4, Николов 3о+6пр, Симич 3 – старт; Уайли 12о+9пд, Маслинко 7о+6пд, Стояновский 6, Стаич 2, Магдевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис оценил выступление своих подопечных в поединке против Македонии в отборе ЧМ-2023.