Как украинки готовятся к решающим матчам отбора на Евробаскет-2023: видео из Риги

Женская сборная Украины по баскетболу 9 и 12 февраля проведет решающие матчи отбора к чемпионату Европы 2023. Команде Срджана Радуловича в этих играх необходимо одержать две победы, чтобы попасть на турнир.

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Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины и генеральный спонсор сборных команд Украины компания Parimatch решила начать публикацию серии дневников национальных сборных, которые в этом месяце будут играть решающие матчи квалификации.

Украинские девушки за путевку на континентальное первенство будут бороться в Олимпийском центре "Рими" в Риге. Сборная Радуловича проведет здесь номинально домашние матчи – 9 февраля принимает сборную Финляндии, а 12 февраля сыграет ключевой матч квалификации против сборной Литвы.

Сборная Украины уже приступила к тренировкам. Ситуация в нашей группе довольно запутана: для выхода на чемпионат Европы украинкам нужно побеждать в обоих матчах, подниматься на вторую позицию турнирной таблицы и ждать результатов других групп. На Евробаскет попадут лишь четыре лучших вторых команды из 10 отборочных групп.

Давайте посмотрим, как идет подготовка женской сборной к сверхважным матчам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины определила тренерские штабы молодежных сборных.

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