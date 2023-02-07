ФБУ назвала тренеров молодежных сборных Украины: полный список

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил главных тренеров и помощников тренеров молодежных сборных Украины, которые будут выступать летом 2023 года на чемпионатах Европы (Дивизионы В).

Видео дня

Вашему вниманию состав тренерского штаба сборных в трех возрастных категориях:

ЖЕНСКИЕ СБОРНЫЕ

U-16

Главный тренер – Евгений Мурзин

Помощники – Мария Дубас, Елена Жержерунова

U-18

Главный тренер – Инна Кочубей

Помощница тренера – Елена Огородникова

Тренер-консультант – Евгений Мурзин

U-20

Главный тренер – Елена Федченко

Помощник тренера – Вячеслав Ковалевский

МУЖСКИЕ СБОРНЫЕ

U-16

Главный тренер – Дмитрий Забирченко

Помощники тренера – Андрей Бабенко, Олег Шевченко, Артем Тиняков

U-18

Главный тренер – Александр Ворона

Помощник тренера – Александр Мунтян

U-20

Главный тренер – Виталий Степановский

Помощник тренера – Олег Гончаров

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная женская сборная Украины назвала состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!