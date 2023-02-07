ФБУ назвала тренеров молодежных сборных Украины: полный список
Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил главных тренеров и помощников тренеров молодежных сборных Украины, которые будут выступать летом 2023 года на чемпионатах Европы (Дивизионы В).
Вашему вниманию состав тренерского штаба сборных в трех возрастных категориях:
ЖЕНСКИЕ СБОРНЫЕ
U-16
Главный тренер – Евгений Мурзин
Помощники – Мария Дубас, Елена Жержерунова
U-18
Главный тренер – Инна Кочубей
Помощница тренера – Елена Огородникова
Тренер-консультант – Евгений Мурзин
U-20
Главный тренер – Елена Федченко
Помощник тренера – Вячеслав Ковалевский
МУЖСКИЕ СБОРНЫЕ
U-16
Главный тренер – Дмитрий Забирченко
Помощники тренера – Андрей Бабенко, Олег Шевченко, Артем Тиняков
U-18
Главный тренер – Александр Ворона
Помощник тренера – Александр Мунтян
U-20
Главный тренер – Виталий Степановский
Помощник тренера – Олег Гончаров
Как сообщал OBOZREVATEL, национальная женская сборная Украины назвала состав на решающие матчи отбора Евробаскета-2023.
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