Как Украине выйти на Евро-2023: все расклады для наших баскетболисток

Женская сборная Украины одержала уверенную победу над Финляндией 74:59 в Риге в номинально-домашнем матче отбора на Евробаскет-2023. В другой игре дня в нашей группе Франция одержала победу над Литвой 83:75, гарантировав победу в нашем квартете.

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Украина идет третьей в группе отбора на женский Евробаскет-2023 за тур до конца квалификации, имея с Литвой по три победы в пяти матчах. Именно с Литвой в Риге украинки сыграют 12 февраля в последнем туре группового этапа. Победитель матча займет итоговое второе место.

Впрочем, этого может оказаться недостаточно для выхода на чемпионат Европы. Напомним, на Евробаскет-2023 выходят победители 10 групп, а также четыре лучших команды среди занявших второе место в группе.

Рассказываем о раскладах перед последним туром отбора на чемпионат Европы.

Стоит отметить, что из-за дисквалификации России и Беларуси из их групп отбора на чемпионат Европы выходят только победители групп, а вторые места не претендуют на выход на чемпионат Европы.

Также Израиль и Словения, как хозяева чемпионата Европы, уже квалифицировались туда и если они пройдут на Евробаскет по спортивному принципу, это позволит получить путевку следующей по рейтингу команде. К примеру, в группе J Израиль точно станет вторым, поэтому не будет учитываться при распределении путевок среди других итоговых мест.

Таким образом, на четыре путевки на чемпионат Европы претендуют команды из семи групп. При этом результаты матчей с последними командами группы учитываться не будут. Сейчас складывается ситуация, что во всех вторых местах баланс побед/поражений будет 2-2, поэтому решающим будет разница в матчах с первой и третьей командой.

Рассмотрим ситуацию в каждой из групп:

Группа А. На второе место здесь претендуют Германия и Босния и Герцеговина. Босния начала отбор с победы над Бельгией и Македонией, но затем проиграла трижды, в том числе Македонии.

Сейчас у Германии разница -15, у Боснии и Герцеговины -73. Команды сыграют между собой в последнем туре.

Группа В. Наша группа, где на второе место претендуют Литва (сейчас -16) и сборная Украины (-21).

Группа С. Второе место точно займет Венгрия, имеющая разницу очков +82, что почти гарантирует этой сборной участие в чемпионате Европы.

Группа D. Турция выиграла группу, поскольку является недостижимой для Польши и Словении по очным встречам. У полячек и словенок сейчас 3-2 по балансу побед/поражений и очная встреча в последнем туре. В Польше сейчас -14 разница очков с первыми/третьими командами, в то время как Словению не принимаем во внимание (если она обыгрывает Польшу, то как хозяйка не будет претендовать на распределение путевок среди вторых мест).

Группа Э. Здесь второе место точно займет Хорватия, уже окончившая отбор с разницей -16.

Группа G На второе место претендуют Португалия и Великобритания, которые сойдутся между собой в последнем туре. В Португалии –8 разница очков, в Великобритании –7 и победитель их матча выйдет на вторую строчку.

Группа Н. Здесь второй станет Словакия, которая имеет разницу -4 и сыграет против Люксембурга в последнем туре.

Таким образом, перед последним туром почти гарантировала себе со второго места участие в чемпионате Европы Венгрия, а на остальные три путевки – 9 претендентов в шести группах:

Словакия -4 (игра с Люксембургом) Великобритания -7 (игра с Португалией) Португалия - 8 (игра с Великобританией) Польша -14 (игра со Словенией) Германия -15 (игра с Боснией и Герцеговиной) Хорватия -16 (свои матчи уже сыграла ) Литва -16 (игра с Украиной) Украина -21 (игра с Литвой) Босния и Герцеговина -73 (игра с Германией)

Как видим, исходное положение у Украины не самое лучшее. Потому сборной Украине нужна не просто победа над Литвой, а победа с солидной разницей. Пока точно ясно, что в борьбе за одну из путевок победа наших +6 уже "отрезает" Хорватию. Дальше будет многое зависеть от нашей разницы и других матчей.

Матч Украина – Литва начнется в 16:00 по Киеву 12 февраля. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале XSPORT.

В случае победы над Литвой на сайте ФБУ в онлайн режиме будет следить за другими результатами, чтобы вы первыми узнали, выйдет ли Украина на чемпионат Европы.