Известный сербский чемпион поиграл в России и умер от сердечного приступа в 38 лет

Бывший баскетболист сборной Сербии и основатель возрожденного клуба "Ястребац" Драган Лабович умер от сердечного приступа в 38 лет. Лабович выступал в России с 2010 по 2013 год. Он играл за красноярский "Енисей", "Нижний Новгород" и самарские "Красные крылья".

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Сербский баскетболист был участником юношеских чемпионатов Европы и яркой фигурой на югославской и российской баскетбольной арене. Буквально за несколько дней до своей смерти Лабович вдохнул жизнь в клуб "Ястребац" из родного Блаца, который должен был провести первый матч после долгого перерыва.

По инициативе Лабовича клуб "Ястребац" был восстановлен после нескольких лет бездействия. Он лично набрал игроков, помог наладить тренировки и активно вел соцсети, делясь прогрессом команды.

Параллельно с основной командой Лабович также помог запустить детскую школу баскетбола, в которую за короткое время пришли 25 юных спортсменов. В планах было участие в "Бетон лиге", а затем — движение к Второй сербской лиге.

Карьеру Лабовича была насыщенной: на взрослом уровне он провёл три матча за сборную Сербии на Евробаскете 2007, вскоре после того, как стал многократным чемпионом Европы среди юниоров в составе сборной Сербии и Черногории. Его талант проявился и в клубных турнирах по всей Европе: он выступал в 7DAYS EuroCup, Лиге чемпионов ФИБА, Кубке Европы ФИБА и EuroChallenge.

Ещё в начале 2000-х его называли одним из самых перспективных игроков поколения, в котором также блистал Милош Теодосич. Лабович начал профессиональную карьеру в клубе ФМП Железник в 2003 году, куда впоследствии вернулся и дважды выигрывал Кубок Радивоя Корача — в 2005 и 2007 годах. В 2007 он был признан самым ценным игроком турнира, а в 2009 стал лучшим бомбардиром Адриатической лиги.

За время карьеры, завершившейся в сезоне 2018/19, Лабович успел поиграть за множество клубов: "Борац", "Арис", "Скайлейнерс Франкфурт", "Енисей", "Красные Крылья", "Нижний Новгород", "АЗС Кошалин", "Алияга", "ЧСУ Асесофт", "Истанбул Бююкшехир", "Карпош Соколи" и "Нокиа".

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