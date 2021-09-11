Зеленский обсудит с главой МОК проведение в Украине Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Международного олимпийского комитета вопрос проведения в Украине Олимпиады. Во время беседы речь будет идти о том, что нашей стране нужно сделать для получения такой возможности.

Об этом Зеленский сказал на брифинге с руководителем МОК Томасом Бахом. По словам президента, это большая мечта каждого украинца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства отметил, что часть разговора с Бахом будет касаться того, что Украине нужно сделать, чтобы проведение Олимпиады стало возможным.

"Мы верим, что вместе достигнем своем мечты. Я уверен, что у каждого с детства есть большая мечта – это Олимпиада в Украине", – отметил уже позднее, после брифинга.

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