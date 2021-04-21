Игры "Киев-Баскета", "Днепра" и "Прометея": анонс Суперлиги Париматч 21 апреля

В среду, 21 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу пройдет четыре матча, в которых сыграют семь команд из первой восьмерки.

"Запорожье" – "Днепр"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Действующие чемпионы Украины выиграли два из трех матчей у сегодняшних хозяев, но проиграли как раз на выезде. "Запорожье" добыло три победы подряд в домашних стенах и попробует продлить свою удачную серию.

"Днепряне" находятся на подъеме после впечатляющего выступления в поединке с "Одессой", где командой руководил помощник главного тренера Дмитрий Болдаев.

"Химик" – "Киев-Баскет"

Южный, ФСК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

Для "Химика" домашняя встреча с "Киев-Баскетом" дает возможность сравнять счет в сезонной серии с киевлянами, в которой они выиграли два предыдущих матча из трех.

На прошлой игровой неделе южненцы играли только один раз – уступили в столице Украины "Будивельнику". Подопечные Айнарса Багатскиса играли трижды на выезде: уступили "Днепру", "Харьковским Соколам", а потом взяли реванш в Харькове в тяжелой борьбе.

Несмотря на усталость в конце сезона, "Киев-Баскету" необходимо прилагать усилия, чтобы не упустить лидерство в чемпионате.

"Прометей" – "Харьковские Соколы"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube ФБУ

"Прометей" выиграл три предыдущих встречи с харьковчанами, поэтому домашний поединок является отличным шансом на чистую победу в сезонной серии.

В последнем матче на прошлой неделе кам`янчаны уступили в Запорожье. Поэтому желание отыграться дома является еще одним мотивационным фактором. "Соколы" проиграли слишком много поединков в последнее время. Это нивелировало все шансы команды на попадание в плей-офф.

"Тернополь" – "Черкаськи Мавпы"

Черкассы, ФОК

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Поединок в Тернополе обещает быть тяжелым для гостей. "Мавпы" отправились на встречу без главного тренера Максима Михельсона и ряда игроков основного состава – Владимира Конева, Дмитрия Скапинцева, Кэмерона Джонса, Диона Райта и Сергея Попова.

"Тернополь" имеет дополнительный мотивационный фактор, ведь будут играть последний домашний матч регулярного чемпионата. При благоприятном течении тернопольцы имеют шансы потеснить "Прометей" с третьего места.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) показала лучшие моменты очередной игровой недели Суперлиги Париматч.