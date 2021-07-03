Холопов: мы перестроили игру, что и дало хороший результат в отборе на Евробаскет 3х3

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Владимир Холопов прокомментировал победное выступление в отборе на чемпионат Европы, в рамках которого наша команда продемонстрировала на 100% победный результат.

"Мы выполнили большой объем работы, которая должна была дать свои плоды в олимпийской квалификации. Но где-то нам не хватило и класса, и спортивной удачи. Чем больше работаю в 3х3, тем больше понимаю, что большое значение имеет и обычное везение. Этого везения нам не хватило в Граце. Для нас наиболее болезненной была система "баббла": движение от столовой до кровати, по кругу и обратно.

После олимпийской квалификации у нас была небольшая пауза, девочки успели восстановиться и отдохнуть. Спало напряжение моральная и психологическое и нам, по большому счету, отступать уже было некуда. Нам нужно было выигрывать, чтобы выйти на чемпионат Европы.

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Удачно съездили на турнир в Румынии, где сыграли с участниками Олимпийских игр, и сыграли хорошо. Плюс сыграли в тех условиях, которые были в квалификации - игры днем по жаре в 35 градусов. Но в итоге девочки перенесли эти нагрузки, играли собрано и грамотно. Я увидел то, чего нам не хватило в олимпийском отборе - класса и грамотности, правильного использования габаритов Анны Рулевой. Мы смогли перестроить свою игру, что и дало хороший результат".

Как сообщал OBOZREVATEL, и мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 в прошлый уикенд выиграли квалификацию на чемпионат Европы-2021.