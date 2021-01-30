'Химик' добыл уверенную победу над 'Будивельником' в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 30 января, проходит очередные игры в Суперлиге Париматч.

В первом поединке киевский "Будивельник" на родном паркете дворца спорта "Венето" уступил "Химику" 82:91.

Будивельник получше начал матч за счет быстрого баскетбола, к которому команда Виталия Степановского не приспособилась на стартовом отрезке матча. Но еще в первой четверти гости взяли инициативу в свои руки.

Команда Виталия Степановского давила на соперника через краску за счет результативных действий Нельсона и Салливана, а также хорошего процента реализации дальних атак. Будивельник имел определенное преимущество на подборах, но использовать его на полную команде Игорса Миглиниекса не удавалось из-за обилия потерь.

В целом рисунок игры не изменился и во второй части матча. Химик продолжал лучше защищаться, создавая серьезные проблемы для хозяев, когда тем приходилось играть в позиционном нападении. В быстром баскетболе Будивельник чувствовал себя комфортнее, но случалось это эпизодически, а проблема с защитой против Нельсона и Салливана стала системной.

Мощная игра американского тандема южненцев, качественную защиту и отличные действия Рябчука в конце игры, в частности решающий точный трехочковый, позволили Химику одержать победу - 91:82. Южненцы сравняли счет в сезонной серии, а Будивельник потерпел второе подряд поражение под руководством латвийского специалиста.

Химик в следующей игре 5 февраля дома противостоять Киев-Баскет, а Будивельник 4 февраля сыграет на выезде против Прометея.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Запорожье" уверенно одолел "Николаев" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.