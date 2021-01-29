"Запорожье" обыграло "Николаев" в Суперлиге Париматч

БК "Запорожье" уверенно одолел "Николаев" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Валерия Плеханова была сильнее соперника на своей площадке – 89:74.

Первая четверть запомнилась просто снайперской меткостью "Николаева". "Корабелы" реализовали 10 из 11 выстрелов, из которых 2 трехочковых. На это "Запорожье" ответило 19 бросками, из которых только 8 попало в цель.

И уже в следующей четверти 90 процентов точности упали до 60. Подопечные Валентина Берестнева реализовали 8 бросков из 19. В то же время "Запорожье" улучшило этот показатель. Они забросили 10 из 17. Также хозяева стали гораздо эффективнее действовать под щитами. Если в первой 10-минутке было 5 подборов на всю команду, то уже в этой – 12. Однако по командной игрой подопечные Плеханова до сих пор уступали – 4 передачи против 10.

После перерыва "Запорожье" впервые вышло вперед. Уже через 4 минуты, отставание в 2 очка превратились в преимущество +10. Постарались Грицак (6 баллов), Тихонов (5 баллов), Форчун и Кэффи – по 3 балла. На это "Николаев" отреагировал тайм-аутом. Однако, стало только хуже. Еще 4 очка от Маяускаса, 5 от Михеева, 3 от Кэффи и 2 от Морозова. Если бы не проходы Эджа и Адедирана, преимущество "Запорожья" составляла бы 20+ баллов.

В заключительной части "Николаев" потерял преимущество во всех аспектах игры. У "корабелов" был хуже показатель точности – 46 процентов против 50, отдали меньше передач – 14 против 16, разгромно уступали под щитами – 26 подборов против 43. Все это привело к поражению.

"Запорожье" – "Николаев" 89:74 (18:26, 24:18, 31:13, 16:17)

"Запорожье": Кэффи 19 очков + 6 подборов + 7 передач, Форчун 5 очков 2 подборов + 1 передач, Грицак 12 очков + 8 подборов + 1 передач, Сизов 10 очков 1 подборов + 3 передач, Тихонов 7 очков + 4 подборов + 2 передач, Маяускас 11 + 14 подборов, Михеев 17 очков + 3 подбора + 1 передач

"Николаев": Омоера 12 + 3 подбора + 4 передач, Колтер 9 очков 2 подборов + 8 передач, Конате 8 очков 1 подборов + 1 передач, Адедиран 8 очков + 5 подборов, Эдж 17 очков + 3 подбора + 1 передач .

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