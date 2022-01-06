"Харьковские Соколы" получили техническое поражение за матч Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины Харьковские Соколы победили Химик в домашнем матче (78:64), но нарушили регламент, выпустив на площадку одновременно пятерых легионеров (Магони, Зэчевич, Дэвис, Симонс и Граф).

Директорат ФБУ рассмотрел нарушение Харьковскими Соколами Правил проведения соревнований, а именно, нарушение лимита количества одновременно находящихся на площадке игроков категории "Б" во время игры Кубка Украины.

В результате было принято решение засчитать Харьковским Соколам поражение в матче с Химиком. Именно южненцы проходят в следующий раунд в этой паре.

Отметим, что в сезоне-19/20 Харьковские Соколы за аналогичное нарушение получили техническое поражение 0:20 в 1/16 финала с Политехником и по сумме двух матчей вылетели из турнира.

Видео дня

Другой подобный прецедент — кубковый матч Черкаських Мавп и Киев-Баскета в 2019 году, в котором нарушение произошло со стороны черкасчан, которые также были наказаны техническим поражением.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка Украины прошли Прометей, Будивельник, Тернополь, Химик, Днепр, Киев-Баскет и Запорожье, которое без борьбы прошло Бипа-Одессу.

Еще в одном матче 8 января харьковский Политехник примет Кривбасс.

Напомним, что победитель пары на каждом этапе Кубка в нынешнем сезоне определяется по результату одного матча.

По итогу второго раунда Кубка определится восьмерка команд, которая будет играть в решающей стадии соревнований 17-20 марта.

Матчи 1/4 и 1/2 финала будут проведены в двух городах, представленных клубами-участниками соревнования. После этого победители полуфиналов разыграют трофей.

Города проведения решающих матчей розыгрыша Кубка Украины будут объявлены позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне баскетбольный клуб "Днепр" обыграл в гостях сборную Сумской области-СумГУ и вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Матч завершился со счетом 62:102.

Еще одним четвертьфиналистом стал "Киев-Баскет", который одолел "Хмельницкий" 99:80.